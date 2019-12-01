日本搭 JR 不用拍卡入閘？JR東日本研發新閘機 乘客直行直過入閘

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有沒有人試過，行到閘機前作找不到八達通／Suica 卡，或者閘機讀取不到銀包內的卡片的尷尬埸合。JR 東日本考慮到乘客的需要，決定研發方便乘客的閘機，做到無票入閘，同時令入閘過程更加順利。

無須拍卡入閘

根據產經新聞的報導，JR 東日本正研發名為「Touchless Gate」的無須接觸閘機，令乘客不用再使用 IC 卡（Suica 卡等）拍卡入閘，通過手機的應用程式即可完成「拍卡」步驟。現時，無論使用實體 Suica 卡，或手機內的虛擬卡，乘客都要在閘機的感應器上進行拍卡。新技術下，安裝在閘機天花的天線會發出高頻的電磁波，和手機的專用程式交換數據後，就完成新的入閘過程。成功通過時，閘機和手機都會出現提示，乘客不用做拍卡動作，直接入進閘內即可。

極方便的措施

JR 東日本研發「Touchless Gate」的原因是，為方便各種不便進行拍卡的乘客。現時的閘機對慣用左手、乘坐輪椅、推嬰兒車，或雙手提行李的乘客造成不便，也有見很多女性要在手提袋內取出 IC 卡，現時的入閘過程並非暢行無阻。所以希望在 2-3 年後可以成功推出「Touchless Gate」閘門，方便到所有乘客。

只要使用手機背面「拍卡」就可，甚至無須打開螢幕或App（Google 圖片）

iPhone 直接申請 Suica 西瓜卡

新閘機要等 2-3 年才會面世，如果想去日本坐 JR 方便一點的話，就一定會申請虛擬 Suica 卡。應該有不少人都去過日本，同時一早擁有 Suica 卡，現時有兩種方法可以弄到虛擬 Suica 卡：一﹑把實體卡放入手機 wallet；二﹑在手機上重新申請。筆者比較建議在手機上再申請一張，一來不用按金，二來舊有的實體卡也可以保留當作後備卡使用。

點擊放大圖片看詳細的申請方法：

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資料來源：產經新聞（按此進入）

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