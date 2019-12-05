YouTube Rewind 2019《願榮光歸香港》登頂證港人最關心時事

YouTube Rewind 2019 正式公布，回顧 2019 年的香港，時事話題成為 YouTube 用戶最感興趣的題材，跟抗爭息息相關的《願榮光歸香港》登頂「十大熱門本地音樂影片」，另外多條有關時事及社會話題的影片亦進佔各項「十大」當中。

YouTube Rewind 2019 香港回顧正式公布，從 4 個類別「十大熱門本地音樂影片」、「十大熱門本地原創影片」、「十大新晉頻道」及「十大熱門環球音樂影片」的結果可見，時事及社會話題成為今年香港 YouTube 用戶最關心的議題，其中跟抗爭關係密切的歌曲《願榮光歸香港》更成為「十大熱門本地音樂影片」榜首，可見香港 YouTube 用戶人心所向。

《願榮光歸香港》成為「十大熱門本地音樂影片」榜首，香港人用行動表達自己心中所想。（YouTube）

除了Black Blorchestra 的《願榮光歸香港》之外，「十大熱門本地音樂影片」亦包括了第 3 位JB 的《潮共》、第 6 位 LMF 的《W.T.F.H.K.》及第 9 位 NEI FEI WO 的《和你飛》等，全是跟香港 2019 年所發生的社會事件息息相關的樂曲。另外進佔第 2 位譚嘉儀的《Can You Hear》雖然是傳統大台電視劇《白色強人》的插曲，不過卻是一首全英文作品，亦可算是 2019 年的一個驚喜。

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至於「十大熱門本地原創影片」，榜首本地創作人 Jason 大J 的《防暴要求我落車？係咪想打我或屈我襲警？》亦是一條跟抗爭現場有關的影片，可見香港人對過去半年的社會事件一直非常關心；另外第 8 位 FHProduction HK 的《大媽的道理》亦是一條針諷時弊的影片。第 2 位張敬軒惡搞容祖兒 MV 的《張敬軒有咩問題？惡搞容祖兒 Pretty Crazy MV》及第 3 位謎米香港的《許志安和黃心穎偷食的教訓〈蕭若元：八卦蕭析〉》，則回歸香港人關心娛樂新聞的主軸。至於 Coffee 林芊妤的《30分鐘全身消脂增肌運動 (一個月內見效)》亦進佔第 4 位，可見香港用戶亦非常喜好從教學短片中自學。

在「YouTube 香港 2019 十大新晉頻道」中，香港人對時事及社會議題的取態就更加明顯。「啤梨頻道BarryMa TV」在一年憑 6 條討論本地時事議題的短片成為十大新晉頻道的榜首，第 3 位《頭條新聞》的「志森與志豪」則跳出電視框走到 YouTube 諷刺時弊。至於第 2 位短片頻道微辣的成員之一佩男，就憑「佩男Puinam」頻道的旅遊短片成功突圍。另外，今年也有多條以車為主題的頻道包括「XRX」、「魚波 Yu Ball」及「HKMonkeyRider」上榜，可見用戶口味的變化。

至於「YouTube 香港 2019 十大熱門環球音樂影片」當中則以亞洲歌手佔較大優勢，其中由周杰倫與五月天阿信合作的《說好不哭》成功進佔榜首，上載兩日已吸引全球近千萬觀看次數。韓國 K-pop 組合 BTS 防彈少年團的《Boy With Luv》 及台灣歌手周興哲的《怎麼了》則分別進佔第 2 及第 3 位。

隨著可以下載影片、音樂作背景播放，無廣告的收費服務 YouTube Premium 及 YouTube Music 相繼在香港推出，相信 2020 年度的 YouTube 將會成為更多香港用戶日常收聽最新音樂的主要途徑。