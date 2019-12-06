華為 Mate X 高炒水貨抵港　無 Google 剩賣摺 Mon 一樣照搶？

華為 Mate X 摺疊式屏幕手機近日以水貨身份，高炒抵港，由先達的三禾電氣率先引入。據聞手機在中國市場同樣熱炒，而且已經確定不會預載香港市場最重要的 Google Mobile Service，天價水貨一樣照搶？

咁到底今次 Huawei Mate X 水貨抵港，炒價究竟有幾天價？不過先跟大家重溫一下這一部原本是全球期待的摺 Mon 旗艦的重點先！華為 Mate X 原本預定今年 6 月推出，不過在對家 Samsung Galaxy Fold 的摺疊式屏幕在推出前夕眾多問題湧現，華為為保險計，亦將 Mate X 的推出計劃暫時煞停。

華為 Huawei Mate X 水貨正式以天價 $75,xxx 抵港，先達的三禾電氣率先引入。（三禾電氣）

不過這一個煞停可謂來得不是時間，華為隨後陷被美國政府指其經營可能影響美國國家安全，被美國屬下產業安全局列入「不可靠實體清單」加以制裁，美國企業依例無法繼續跟華為進行交易，亦令 Mate X 跟早前推出的 Mate 30 系列一樣，無法預載 Google 的 Google Mobile Service，相信對香港的潛在買家有著不少的影響。

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不過由於中國市場消費者一早習慣沒有 GMS 的 Android 手機，所以剛在中國開賣的 Mate X 銷情完全不受影響，國內據聞更一度高炒 10 萬以上！這一台配備 8 吋摺疊式 OLED 屏幕（2200 x 2480），對摺後主外屏幕為 6.6 吋大小（1148 x 2480），配備 Kirin 870 處理器、8 GB RAM + 512GB ROM，設有 4,000 萬像素主鏡 + 800 萬像素長焦鏡 + 1,600 萬像素超廣角 + ToF 3D 鏡頭組合的摺 Mon 旗艦，若果可以預載 GMS 的話，相信一定是今年其中一台最強勁的新產品。

不過就算沒有 GMS，依然無阻 fans 的熱情。三禾電氣今次引入的華為 Mate X 叫價 $75,xxx，依然不乏買家，大家若果有興趣，可以向店家查詢。