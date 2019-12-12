警方要求社交平台刪帖激增18倍！盤點過往要求　貼港幣相都犯法？

修訂《逃犯條例》風暴中，警方不時透過facebook和記者會回應網上傳聞，但原來警方今年截止11月30日，已621次要求社交平台移除帖子，較去年的32次激增18倍。

創新及科技局書面回覆民主黨立法會議員許智峯表示，今年截至11月30日，有3個政府部門曾要求社交平台移除帖子，其中警務處多達621次，但僅指「部份受理」，未有具體說明多少要求獲遵辦；消防處及金管局則分別提出2次及1次要求，均獲遵辦。

警方今年截止11月30日，已621次要求社交平台移除帖子，較去年的32次激增18倍。（資料圖片）

另外，6個政府部門曾要求網站移除帖子，當中衞生署提出40次，均獲遵辦；警方34次，較2018年的6次多逾4倍，同樣僅指「部份受理」，沒有具體數字；公司註冊處、消防處、通訊辦及房屋署，各提出1次要求。

各部門提出要求數字。（政府新聞處）

創科局表示，每宗個案有其獨特情況，警方不會評論個別個案，但強調大部份在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

創科局又說，過去數月網上或社交媒體流傳很多虛假消息，特別是大量針對警隊的假新聞和沒有確實證據的指控，批評是「扭曲事實」、「製造社會恐慌」、「加深社會對立和分化」，以及「破壞警隊和市民關係」，政府強烈譴責。

Google報告警方多次移除要求

其實政府過往一直有向社交平台、網站等要求移除內容，以Google為例，根據其定期報告，今年截至6月30日，接獲14宗香港政府提出移除內容要求，已超出2018年總數（10宗），也是有紀錄以來同一時期最多。

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政府往年要求移除內容原因，主要涉及「誹謗」、「詐欺」、「國家安全」等。

以下為部份Google認為與公共利益相關個案，多數由警方提出，全部不獲受理；另有由海關提出的個案↓↓↓（點小圖放大看）