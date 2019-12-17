助理救命！青年駕車墮冰河失iPhone！凍死前憑「喂Siri」執身彩？

【iPhone Siri 救命】比起歐美，香港或者不是太多人經常使用手機的語音助理「Siri」。不過所謂「App到用時方恨少」，近年不少身陷險境的人都是靠語音助理同類似的AI科技救回一命，例如這次美國青年透過「Hey Siri」功能及時求救保命！

美國一名青年在嚴冬中駕車外出時因路滑發生嚴重交通意外，連人帶車衝落半結冰的河川！他被困車落內，iPhone更脫手而去。生死一線間，青年竟醒起可借語音助理的功能自救？

美國艾奧瓦州（Iowa）18歲男子沙切特Gael Salcedo駕吉普車車前往大學上堂，駛至Winnebago River河畔時因剷到路面冰塊而滑行失控。據知Salcedo當時已猛扭軚盤，卻無法力挽狂瀾，吉普車仍直衝落河。

Gael Salcedo連帶吉普車墜入冰水的Winnebago River。（CNN新聞報導擷圖，經Gizmodo.com.au）

剛落水時Salcedo慌而不亂，立即將車窗拉落以防止整架車下沉。不過他驚覺河水極其冰冷，下意識想搵手機報警求助。然而他的iPhone在車禍中已被撞得不知所蹤。Salcedo發現這殘酷事實後完全不知所措，除了想到自己好快滅頂而死，腦中便一片空白。

究竟他最後如何突圍而出脫險？（點擊放大圖片細看詳解）：

相信大家睇完以上詳解，都大約明白整個救援過程。其實iPhone打出電話後，Salcedo無法直接同警員溝通。不過相信對方憑着定位服務得悉車禍發生地點。

當地警方通知消防出動救援。消防員接報後極速到場。然而由河水水流湍急，令吉普車的側車門無法打開。河水溫度凍至冰點（攝氏零度）以下，Salcedo也要按消防員指示從車窗爬出、捉住對方拋出的救命繩索，一步步自行走回岸邊。

Salcedo起初以為自己實死無生，因水流極急，浸在其中使他雙手幾乎凍僵，雙腳凍得完全失去感覺。在消防員打氣鼓勵下，他耗盡力氣總算重回地面。Salcedo因受驚和輕度凍傷而需要送院治理，幸無大礙，檢查3小時後已可離開。