iPhone 11 Pro原廠充電殼實測：近24小時電量！實體影相鍵極方便

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曾測試過Apple iPhone 11 Pro／Pro Max的電量、耐力比上代大幅提升，用足一日都沒有問題，不過對於重度手機用家可能還是爭一點。早前Apple推出專用的充電殼，標榜為iPhone增加多50％電量，而且更加入影相快門實體鍵在機身上，究竟新充電手機殼好不好用？記者就拎埋iPhone 11 Pro Max去日本旅行時實測一下。

其實以往iPhone都已經推出過專用充電殼，以軟膠質地的外殼，配以外置電池，一插落部iPhone便可以為手機提供額外多數小時的電量。始終以往舊iPhone為人詬病的地方，便是電量不足，稍為睇多點Facebook、上網、打機等，電量難以一日使用。而今代iPhone 11 Pro／Pro Max的電量耐力大為改善可參看之前的手機評測，重度用家都可以用足一日。但如果去旅行、工幹等，還是要拖著「尿袋」才感覺安全點。新一代iPhone 11 Pro／Pro Max的外置充電殼，官方指可為手機提供額外50％的電量，機殼亦對應無線充電，而且更首次加入「拍攝」快捷鍵在機身之上，似乎方便很多。

去旅行全日都不需要帶「尿袋」充電，方便很多。（林勇攝）

記者今次就拎住部iPhone 11 Pro Max，配搭電池殼去日本旅行，每日早上8時開始使用，不斷上網、睇地圖、睇片等「超重度使用」，看看電量夠不夠用。發現耐力認真超驚人，由早上8時許使用，差不多到傍晚5點左右才耗盡電池殼的量量，開始使用本身手機內的電量，直到夜晚11時左右返酒店都還有近8成的電量，相信一般使用的話，iPhone 11 Pro Max配合電池殼（售價$999），連續全日24小時使用都沒有問題！

用足一日手機還有近8－9成電量（手機截圖）

或許有人問，如果電池殼長時間為iPhone充電，會否令手機電池壽命減少呢？官方就指原裝充電殼擁有智能充電系統，加上低電壓為手機充電，因此對iPhone內的電池負擔減少。記者曾用iPhone XS Max配原裝充電殼用足一年，其電池健康度仍保拎9成以上，可見其對電池仍有足夠的保護。

機殼旁邊新增了一個實體的拍攝快捷鍵兼快門鍵，記者測試過如果只是輕輕或快速誤按的話，並不會啟動相機功能，需要用家確切地按近半秒才會自動開啟相機模式。使用上的確是方便很多，不再需要看著屏幕再掃icon才影得相，現只需要一指一按便立刻影相，更適合用家快速snap shot。唯一可惜是，並沒有如真實相機般的「半按快門鎖定對焦」功能，如能這樣會更加實用。

↓↓↓↓iPhone 11 Pro Max原廠充電殼細節↓↓↓↓

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