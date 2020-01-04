日本魚仔腦USB手指透明磚新版　4條魚仔最大容量128GB係乜原理?

【魚腦做記憶體？日本開發魚乾USB】今年1月曾推出過的「小魚腦USB」外形又獵奇又有科幻味Cyberpunk味，年底終於有新版！4條魚乾合組128GB容量？

由日本化學學生Nickel（Twitter@ni28_xp）製作的「生体メモリ」聲稱小魚大腦開發而出記憶體，今年年初曾推出圓柱體版（點擊放大圖片細睇詳情）：

Twitter原帖（點擊放大圖片細睇詳情）：

當時一出街，網民毀譽參半。有人覺得又靚又有創意，有人覺得玩弄食物玩弄生命，有人笑說因為傳說中魚的記憶只有3到7秒，所以即使魚腦有32GB記憶容量，恐怕7秒後就消失了。（但當然全屬謠傳，魚實際上好有記性）

2019年底，Nickel公佈了4條魚並排、猶如透明磗狀的新版「生体メモリ」USB（點擊放大圖片細睇詳情）：

Twitter原帖（點擊放大圖片細睇詳情）：

新版磚型128GB「生体メモリ」製作過程（點擊放大圖片細睇詳情）：

Twitter製作過程原帖（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過講到底，這些產品內裡都有真正USB記憶體，那些魚乾只是給電路貫穿的裝飾罷了。那種生化科技感是感覺犀利的。樹脂表面的光澤都打磨得好亮滑。

此批USB目前在東京國際展覽中心的日本冬季手作節HMJ2020展出中，更多詳情可瀏覽官網。有興趣入手的讀者則可移玉步至Creema網店，售價由13,800日圓（約港幣970元）起，有32、64及128GB三種容量可選購（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 6 + 5 + 4

影片示範（手機App讀者可按此前往）：