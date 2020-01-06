Magic-Pro Qs120 實測：新 MacBook、Switch同時充電游刃有餘

Apple 去年 12 月推出全新的 16 吋版本新 MacBook Pro，除了鍵盤換新，內裡的規格也一樣增強，需要的電力也自然「水漲船高」，如果有用開第三方充電器的用戶，可能會發覺舊有充電器的輸出已經不敷應用。 不過一向有推出充電產品的本港品牌 Magic-Pro，近日就在香港推出了輸出力足以應付 Macbook Pro、以及其他「大食」電器一同充電的新型充電器 Qs120，究竟有多強勁？即睇以下實測。

出力充足的 PD 充電器有何重要？

MacBook Pro 16 吋的原裝充電器輸出達到 96W，而舊有的 15 吋版本功耗也達到 87W，雖然因為 PowerDelivery（PD）協定的關係，即使充電器功率不足，仍然可以為 MacBook 進行供電，但如果在全速運作時，Macbook 電量將會因充電趕不上耗電速度而徐徐下降。

16 吋 MacBook Pro 的充電器最高輸出為 96W

在香港市場上可以支援到新 MacBook Pro 水平供電的 Type-C 充電器數量其實不多，Magic-Pro 早前推出的 Qs87 也僅僅支援到 15 吋 Macbook Pro，而其他品牌出品，例如香港另一品牌 XPower 早前在港推出的 DC5PD，PD 輸出最多也只達到 60W，勉強叫剛好支援 13 吋的 MacBook Pro。

像 XPower DC5PD 般支援 60W PD 的產品在市面上十分常見，主力用在手機、以至部份低電耗的筆電如 MacBook Air 的充電上，如果要用在 MacBook Pro 上，出力就稍嫌不足

Magic-Pro ProMini Qs120＝2 x PD + 2 x QC3.0 輸出

而 Magic-Pro 最新推出的 ProMini Qs120，上面就備有兩個最多可以達到 100W 輸出的 USB Type-C PD 插槽、及兩個最多可以輸出 18W 的 USB Type-A 插槽，而總輸出方面，Magic-Pro 的官方數字為 120W，120W 即是多少呢？就差不多等如一部 16 吋 Macbook Pro 再加上一部任天堂 Switch 運行 TV Mode 時侯的用電。

一部 16 吋 MacBook Pro 用電 96W，另一邊的 Switch 以 18W 運行 TV Mode，功耗總和為 114W，頗接近官方的極限數字，不過兩邊都可以正常運作、充電無誤

挑戰極限、可以突破 140W？

雖然 Magic-Pro 標示 Qs120 的最高輸出為 120W，不過據知這個數值只屬「保險計算」，我們就到他們的廠房觀看過測試過程，Qs120 的輸出總和甚至超出了 140W：

可以輸出 140W，意味著 Qs120 可以在全速為兩部 Macbook Air 供電的同時，兩個 USB Type-A 仍然有「餘力」為其他電器如手機、流動電池等進行供電，實用價值上有所加分。

不過，做到歸做到、安全歸安全，長期將充電器置於超出廠商的建議標準，依然會有一定的安全風險，例如過熱、跳電等，如非必要，其實也不建議大家常常「攻頂」。

價錢有優勢、香港品牌兩大選擇之一

除了輸出夠強大，在 Magic-Pro ProMini Qs120 身上見到的最大優勢在於價格，事關 Apple 原裝火牛目前售價高達＄579，而 Qs120 身上除了有一個 PD 用插槽以外，還有另外三個可用，但售價就定在＄448，如果想要生活方便一點，不用將 Macbook 火牛在工作地方與家之間帶來帶去，添置一個第三廠的代用出品也算合理。