【CES2020】Lenovo 摺機 PC 宣告量產！X1 Fold 可望年中上市

可摺疊型屏幕在 2019 年開始用在市面可以買到的智能手機之上，雖然出機常見阻礙又價格高昂，但總算邁開了重要一步。除了手機細屏幕可以受惠於可摺疊柔性屏之外，在筆電範疇較為活躍的 Lenovo 也有意將之用在其最新產品之上。

在上年度 Lenovo 就曾經展出過一部加入可摺疊屏幕的 PC，而在今屆 CES 2020，他們就宣布將採用同樣設計的 ThinkPad X1 Fold 商品化，並預料在 2020 年中正式在市場開售。

ThinkPad X1 Fold 在概念上揉合了手機、平板以及筆電，目前暫定會預載 Windows 10 出廠，但稍後將會支援 Microsoft 為可摺疊機種而開發的 Windows 10 X 系統、提供更強的摺芒用戶體驗。在 Lenovo 的設計中除了單純的「可摺」，還加入了獨特的心思：

+ 4 + 3 + 2

Lenovo 計劃將 X1 Fold 於 2020 中推出市場，價格暫定為 2,499 美元起，即約港幣＄20,000，雖然作為一部筆電是有點兒貴了，但考慮到一眾摺芒手機都索價過萬，擁有更大屏幕的 X1 Fold 標出這個水平的價錢也算相當合理了。

資料來源：Lenovo、The Verge