【CES2020】Samsung Galaxy Chromebook 加 S Pen 反轉變平板

Samsung Galaxy Chromebook 以 Chrome OS 平台少見的高階規格，在 CEO 2020 中現身。Samsung 為這台鮮紅色金屬機身的 Chromebook 加入自家的 S Pen 系統，而且屏幕更可以反轉到機背作平板使用，絕對是 Chrome OS 電腦當中矚目的新產品。

Samsung Galaxy Chromebook 是 Google 跟 Intel 合作「Project Athena」計劃下的新 Chromebook，符合 10 小時長續航力及 Wi-Fi 6 無線技術等指標。Galaxy Chromebook 配備第 10 代 Intel i5 處理器、配備 UHD 顯示卡、13.3 吋 AMOLED 屏幕支援 4K 畫質，設有 8GB RAM + 128GB SSD 及 16GB RAM + 1TB SSD 兩個容量版本。

Samsung Galaxy Chromebook 以鋁金屬製作機身。（林勇攝）

Samsung Galaxy Chromebook 僅重 1.04Kg，非常輕巧。（林勇攝）

以鋁金屬製作的 Samsung Galaxy Chromebook 厚度只有 9.9mm，屏幕邊框只有 3.9mm，重量則只有 1.04Kg，屏幕更可以 360 度反轉到背後作平板使用。機身極度輕巧籤薄，而且更可以配合 Samsung 的 S Pen 使用，平板模式作手寫輸入、繪圖更加準確。

Samsung Galaxy Chromebook 上手全面睇（按圖睇真啲）

Galaxy Chromebook 設有指紋感應、屏幕頂 100 萬像素及鍵盤 800 萬像素鏡頭（平板模式機背），而且將會在年內透過 OTA 升級至支援 HDR400 色域顯示，定價 US$999（約港幣 $7,768） 起，設有紅色及水銀灰色，2020 年第一季開賣。