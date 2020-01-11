Apple Pay Express Transit功能出錯！搭地鐵入閘一次扣兩次車資?

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Apple去年年初起為多個地區的公共交通系統（鐵路為主）開通Apple Pay Express Transit（特快交通）功能。乘客能利用iPhone和Apple Watch入閘，毋需解鎖、喚醒裝置或透過Face ID、Touch ID、密碼，也不需要開啟任何程式，即可支付車費。

Apple Pay的Express Transit已在多個城市的大型公共運輸運輸系統中使用，便利乘客以Apple流動裝置快捷出入收票閘口，有望今年年底前支援全線服務，並延伸至市內巴士服務。倫敦、日本（暫只支援Suica 西瓜卡）、台灣（暫限桃園捷運）、北京、上海、紐約、波特蘭都已經提供此功能。

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紐約市地鐵已有85個車站設有對應Apple Pay Express Transit的入閘機，就是名為One Metro New York（OMNY）的非接觸式車費支付系統。只是推出以來陸續收到乘客投訴系統發生嚴重問題：重複收取車資。

情況離奇難解，究竟事發過程係點？（點擊放大圖片細睇詳情）：

Macartney Morris外，許多紐約地鐵乘客都在Twitter上分享了類似的故障經歷。另一位乘客Magen Bagg說她亦是用MetroCard入閘，但一次她將iPhone跟錢包放在接近臀部的地方，便會太靠近OMNY讀取器而觸發Apple Pay的Express Transit功能付款。

然而美國其他城市沒有意外收費問題。紐約地鐵似乎要調整OMNY閱讀器的靈敏度，以防止更多乘客被重複扣錢。（Appleinsider）

對於OMNY感應器疑似太過靈敏，令Apple Pay Express Transit意外被收費的問題，紐約地鐵負責人Al Putre回覆傳媒查詢時承認服務開通以來已收到約30宗類似投訴。但Putre強調系統大致運作良好，大部份乘客並無遇到問題，已聯絡Apple合作解決。目前暫時建議乘客若要使用傳統都會卡入閘，宜先在iPhone設定中停用Apple Pay Express Transit模式。

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