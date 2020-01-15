Apple 拒為 FBI 解鎖疑犯 iPhone 調查槍擊案　引特朗普不滿？

Apple 近年雖然屢次向外國國家屈服、並按要求將不同的 Apps 下架，然而在手機解鎖方面，態度卻一直強硬。日前 Apple 方面又再拒絕了 FBI 的手機解鎖請求，結果似乎引來美國總統特朗普的不滿。

在上年末 12 月 6 日，一宗駭人聽聞的槍撃案發生於美國佛羅里達州的彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola），一名 21 歲沙特阿拉伯空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）在當日槍殺了 3 人又傷及 8 人。

雖然其後沙姆拉尼遭擊斃，但 FBI 方面依然需要展開案件調查，而為了解犯案動機，沙姆拉尼所擁有的兩部 iPhone 內的資料以即顯得十分關鍵。

為此 FBI 曾經向 Apple 直接要求協助，然而 Apple 最終只為有關方面提供了沙姆拉尼儲存在 iCloud 雲端上的數據，而並未有解鎖手機。此一舉動再一次惹起官方人員不滿，美國總統特朗普 Donald Trump 更加罕有地於 Twitter 上公開批評 Apple 做法：

特朗普講明，美國在中美貿易戰時屢次協助 Apple，但 Apple 就繼續不肯解鎖罪犯 iPhone，似是暗指 Apple「忘恩負義」

不過值得留意的是，目前 Apple iPhone 的保安措施其實已遭破解，連我們香港警方都可以在未經疑犯同意的情況下透過第三方工具將 iPhone 解鎖，只是 FBI 方面稱他們並未有對外尋求協助，不然問題應該會很快解決。

資料來源：9to5Mac