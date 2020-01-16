Windows 10 有嚴重保安漏洞！黑客可截取通訊內容！用戶要點做？

數碼生活
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15 日 Windows 7 正式停止更新的同時，Windows 10 被發現有嚴重保安漏洞，用戶在電腦加密了的內容有機會被截取！到底如何解決？

美國國家安全局發現漏洞

美國國家安全局發現 Windows 10 系統上有一個嚴重的安全漏洞，令入侵者可以偽造保安證書，突破使用者的攔截，截取電腦上的通訊內容，甚至懷疑是已保密的內容。美國國家安全局發現了漏洞後，選擇通知 Microsoft，Tenable 的首席執行官 Amit Yoran 表示，美國政府與公司分享發現嚴重漏洞的情況非常罕見，認為是打算和業界建立信任。

（thewest.com 圖片）

美國國家安全局發現 Windows 10 安全漏洞（Google 圖片）

Windows 10 用戶快更新！

Microsoft 得知這個安全漏洞後，就推出一個免費的更新。Microsoft 指，雖目前未確認有黑客已利用漏洞進入網絡攻擊，不過仍呼籲用戶更新系統，避免個人電腦的通訊內容被人非法截取。

Windows 10 更新方法：

選取「開始」，然後移至「設定」>「更新與安全性」>「Windows Update」。

最新的更新版本為：OS Build 10240.18453

Microsoft 官網（按此進入）

資料來源：The West Australian（按此進入）

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