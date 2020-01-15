Android 版 AirDrop 不叫「Fast Share」、換新名洩推出時機？

早在 2019 年年中，已經有消息指 Google 正為 Android 系統預備類似 Apple 的 AirDrop 檔案傳輸功能，但不知何故，連 Android 10 版本都已經在各系統陸續更新，這個名為「Fast Share」的功能就一直保留了傳聞階段。 不過最近有人就在新版本的 Android 中重新找到這個功能的線索，而且見其換成了全新名字，是因為差不多要推出了嗎？

在上年 7 月時份流出的 Fast Share 功能，可以讓鄰近的手機之間利用藍牙以及 Wi-Fi Direct 技術建立連線，並進行快速檔案傳輸，技術上其實已經有 Apps 做到，但由於 Fast Share 是建立在系統層面，即使雙方都沒有安裝特定 Apps，都可以進行傳輸，形式上的確與 Apple 的 AirDrop 十分相似。

該功能雖然未實裝，但就已經被埋在系統檔案當中，截圖可以清晰顯示這個功能的用法：

而經過 XDA 論壇一眾破解大神的努力之下，他們發現 Fast Share 功能在最新版本的 Google Play Service App 中被改名為「Nearby Sharing」，功能則應仍然不變；而此改變，被認為是 Nearby Sharing 功能即將實裝的徵兆。

留意中間的名字已經改成了「Nearby Sharing」

不久前，小米、OPPO、vivo 三間內地大廠就宣布建立全新的檔案傳輸聯盟，目標就是造就 Android 版的 AirDrop，但如果 Google 可以在近期將相關功能推送至全部 Android 手機之上，這三廠聯盟就可以功成身退了。

如果 Google 可以在近期將相關功能推送至全部 Android 手機之上，這三廠聯盟就可以功成身退了

資料來源：XDADeveloper、9to5google