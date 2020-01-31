Samsung Galaxy Z Flip　可能規格及高清圖片曝光

S amsung Galaxy Z Flip 摺 Mon 手機傳聞將會在 2 月 11 日舉行的 Unpacked 2020 發佈會上正式登場，近日德國媒體 WinFuture 就進一步透露這一台摺機的規格，而且更發布一批，相信是官方宣傳用的電腦合成圖片。

Samsung Galaxy Z Flip 很大機會成為繼 Galaxy Fold 後，Samsung 第二台正式推出的摺 Mon 手機。今次 Samsung Galaxy Z Flip 不再採用 Fold 的橫向摺疊，打開變平板的設計，而是用上跟即將推出的 MOTO RAZR 摺 Mon 版本相似的上下對摺設計，摺疊後跟昔日的小摺機非常相似，而打開後則是一台標準屏幕尺寸的智能手機。

Samsung Galaxy Z Flip 疑似官方電腦宣傳圖片（按圖睇真啲）

Samsung Galaxy Z Flip 很大機會在 Unpacked 2020 現身。（WinFuture）

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根據德國科技媒體WinFuture獲得的消息，Samsung Galaxy Z Flip 將會採用 6.7 吋大小的 Infinity Flex 屏幕，摺 Mon 校位可以自由開啟成 70 度或者 110 度，屏幕解像度為 2636 x 1080（22:9），自拍鏡更會採用屏中鏡設計，像素為 1,000 萬像素。屏幕將支援 HDR10+ 標準，更會使用一種名為「超薄身玻璃」，去取代 Galaxy Fold 的薄膜，去保護屏幕。

Samsung Galaxy Z Flip 設有一個 1.06 吋（300 x 116 像素）的外置 Super AMOLED 小屏幕，支援 Always-On Display 技術，用作顯示時間、日期及來電、訊息等資訊。而令人意外的是， Samsung Galaxy Z Flip 將不會採用最新的 Snapdragon 865 處理器，而是使用上年度的 Snapdragon 855+，外加 8GB RAM 及 256GM ROM。這意味著手機將不會支援 5G 網絡，不過似乎就跟早前有消息指Samsung Galaxy Z Flip售價或低至 $6,700的傳聞不謀而合。