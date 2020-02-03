法證專家：現今 Android 保安更強、比 iPhone 更難破解！？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

這幾年時不時就會聽到消息，指政府部門或執法機關想要解鎖疑犯手機，但因為該手機是 iPhone，系統保安嚴密之餘 Apple 又會拒絕合作，突顯 Apple iPhone 的保安性能是如何強勁。

不過近日就有專家現身說法，親證 Android 平台的加密技術在這幾年間進步神速，甚至變得比 iPhone 更難破解？

iPhone 專用破解工具 Graykey（圖 ZDNet）

其實由於技術進步，近年 iPhone 已有不同的專用儀器可以用於破解，早前就有報導指美國政府部門即使不尋求 Apple 的協助，也可以成功破解手機、使裡面的內容如 GPS 定位、訊息甚至是特定的 Apps 如 Instagram 內容等資料成為呈堂證供。

然而德洲渥斯堡警署的數碼法證探員 Rex Kiser 在一次與外媒 Vice 的訪問中就明言，同樣的程序對於現行的 Android 手機破解越來越困難：「在幾年前，我們不能破解 iPhone、但卻可以進入任何的 Android 機，但現在有很多 Android 機我們卻沒有辦法破解」。

Cellebrite 手機破解工具（圖 ITBSHELP）

Cellebrite 為其中一間為各國政府部門提供手機解鎖方案的科技企業，最新推出的破解機可以破解 iPhone X 或以前的型號，但就未能成功破解 Android 的加密，即使是 Google Pixel 2 或 Samsung Galaxy S9 等舊型號，所有社交網絡資料、GPS 等等都不能成功抽取，如果是較新的手機如華為 P20 Pro，就更加甚麼資料都破解不到。

但即使 Cellebrite 不能成功破解，卻並不代表 Android 手機就完全不能破解，Rex Kiser 表明警方除了 Cellebrite 等工具之外還有其他手段可用，雖然時間、資源會用多一點，但最終仍有機會可以得到 Android 手機入面的內容。只不過在保安角度而言，想要個人資料不被竊取，現在「轉會」使用 Android 會更值得考慮 － 畢竟想要你資料的，除了政府／警方，還有各式的犯罪份子。

資料來源：AndroidAuthority、Vice

【武漢肺炎】網民製「香港肺炎疫情地圖」　原來幾乎全港中招？
Switch Lite、Watch GT2、5G手機　用利是錢、Bonus獎勵自己
【又向Apple Watch致敬？】OPPO將MWC公布曲面智能手錶
iPhone 9 料售價 $3500 有找　傳已試產有望 3 月亮相
傳 Apple iPhone 12 轉用 USB-C 插頭　原來要多謝歐盟？
【真人版春麗】上前線踢走武漢肺炎！中醫+健身做抗炎英雄？
【武漢肺炎】澳洲封關：禁止旅客由中國入境！香港人仍可領簽證？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。
iPhone保安神話幻滅？法證專家：現今 Android 比 apple 更難破解