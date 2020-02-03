法證專家：現今 Android 保安更強、比 iPhone 更難破解！？

這幾年時不時就會聽到消息，指政府部門或執法機關想要解鎖疑犯手機，但因為該手機是 iPhone，系統保安嚴密之餘 Apple 又會拒絕合作，突顯 Apple iPhone 的保安性能是如何強勁。 不過近日就有專家現身說法，親證 Android 平台的加密技術在這幾年間進步神速，甚至變得比 iPhone 更難破解？

iPhone 專用破解工具 Graykey（圖 ZDNet）

其實由於技術進步，近年 iPhone 已有不同的專用儀器可以用於破解，早前就有報導指美國政府部門即使不尋求 Apple 的協助，也可以成功破解手機、使裡面的內容如 GPS 定位、訊息甚至是特定的 Apps 如 Instagram 內容等資料成為呈堂證供。

然而德洲渥斯堡警署的數碼法證探員 Rex Kiser 在一次與外媒 Vice 的訪問中就明言，同樣的程序對於現行的 Android 手機破解越來越困難：「在幾年前，我們不能破解 iPhone、但卻可以進入任何的 Android 機，但現在有很多 Android 機我們卻沒有辦法破解」。

Cellebrite 手機破解工具（圖 ITBSHELP）

Cellebrite 為其中一間為各國政府部門提供手機解鎖方案的科技企業，最新推出的破解機可以破解 iPhone X 或以前的型號，但就未能成功破解 Android 的加密，即使是 Google Pixel 2 或 Samsung Galaxy S9 等舊型號，所有社交網絡資料、GPS 等等都不能成功抽取，如果是較新的手機如華為 P20 Pro，就更加甚麼資料都破解不到。

但即使 Cellebrite 不能成功破解，卻並不代表 Android 手機就完全不能破解，Rex Kiser 表明警方除了 Cellebrite 等工具之外還有其他手段可用，雖然時間、資源會用多一點，但最終仍有機會可以得到 Android 手機入面的內容。只不過在保安角度而言，想要個人資料不被竊取，現在「轉會」使用 Android 會更值得考慮 － 畢竟想要你資料的，除了政府／警方，還有各式的犯罪份子。

資料來源：AndroidAuthority、Vice