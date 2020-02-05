Google Maps 原來有漏洞！只要一個人就可以製造「塞車」假象？

數碼生活
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今時今日 Google Maps 絕對是世界上最多人使用的地圖／導航方案之一，尤其在外國，有不少駕駛人士更會倚賴 Google Maps 的內置智能為他們選擇更暢通、快捷的行車路線。

但其實要讓一個路段「塞車」，並不一定要路面上擠滿車，你只需要一個人及…99 部手機。

行為藝術家與他的 99 部手機（圖 Simon Weckert）

德國柏林的一位行為藝術家 Simon Weckert 早前就在當地進行了一個實驗，於一部手拉車上放置 99 部手機，並在馬路上緩慢行走，由於是平躺狀態，Google Maps 的算法就會將這些手機轉換成行車模式：

由於 Google Maps 的系統偵測到有多達 99 部手機同時在一個路段上慢速行駛，它就會實時將該路段的狀態變成「擠塞」，在地圖上其顏色亦會由綠轉紅。因路段變成「擠塞」的關係，Google Maps 又會自動為司機避開有關路段，最後整條路就只剩下 Simon 一個拉著車子緩慢前進。

最後整條路就只剩下 Simon 一個拉著車子緩慢前進。（圖 Simon Weckert）

這個實驗旨在揭示出 Google Maps 或其他智能應用對我們的公共空間有多大影響力；在目前相對單純的算法下，任何人只要擁有足夠的裝置，就可以獨力影響整個區域的交通通勤狀況。

資料來源：Simon Weckert、caranddriver

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Google Maps 超好騙！原來只要一個人就可以製造「塞車」假象？