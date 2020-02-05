Google Maps 原來有漏洞！只要一個人就可以製造「塞車」假象？

今時今日 Google Maps 絕對是世界上最多人使用的地圖／導航方案之一，尤其在外國，有不少駕駛人士更會倚賴 Google Maps 的內置智能為他們選擇更暢通、快捷的行車路線。 但其實要讓一個路段「塞車」，並不一定要路面上擠滿車，你只需要一個人及…99 部手機。

行為藝術家與他的 99 部手機（圖 Simon Weckert）

德國柏林的一位行為藝術家 Simon Weckert 早前就在當地進行了一個實驗，於一部手拉車上放置 99 部手機，並在馬路上緩慢行走，由於是平躺狀態，Google Maps 的算法就會將這些手機轉換成行車模式：

由於 Google Maps 的系統偵測到有多達 99 部手機同時在一個路段上慢速行駛，它就會實時將該路段的狀態變成「擠塞」，在地圖上其顏色亦會由綠轉紅。因路段變成「擠塞」的關係，Google Maps 又會自動為司機避開有關路段，最後整條路就只剩下 Simon 一個拉著車子緩慢前進。

最後整條路就只剩下 Simon 一個拉著車子緩慢前進。（圖 Simon Weckert）

這個實驗旨在揭示出 Google Maps 或其他智能應用對我們的公共空間有多大影響力；在目前相對單純的算法下，任何人只要擁有足夠的裝置，就可以獨力影響整個區域的交通通勤狀況。

資料來源：Simon Weckert、caranddriver