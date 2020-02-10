Samsung Unpacked 預熱：Galaxy S20 三子、Z Flip 摺機傳聞總匯

【Samsung Unpacked消息更新】雖然全球仍然籠罩在武漢肺炎的陰霾之下，但 Samsung 定下的新機發布計劃卻未有受阻，即將在香港時間的 2 月 12 日凌晨於美國舉行 Unpacked 2020 發布會。一如過去幾次的發布會，今次在 Unpacked 上即將登場的 Samsung 新機在事前已經被「劇透」得七七八八，以下就先與大家來個傳聞總匯熱熱身。

Samsung Galaxy S20 三機齊發

（圖 GSMArena）

稟承上一代 Galaxy S10 的做法，今次的 Samsung Galaxy S20 系列都將會採用三機策略，不過在命名上就會有所分別，由最入門起將為 Galaxy S20、S20+ 以及 S20 Ultra。

三部 S20 新機的處理器將同樣是 Qualcomm Snapdragon 865，屏幕尺寸雖然有所不同，但據說將皆為 QHD+ 解像度、以及擁有 120Hz 的更新率。

屏幕尺寸方面，Samsung S20 為 6.2 吋、S20+ 為 6.7 吋，而 S20 Ultra 則為 6.9 吋，已經接近平板級別的大小了（圖 WinFuture）

在不少人留意的相機鏡頭方面，據消息指 S20 與 S20+ 將會採用同樣的硬件，包括配備 1.8μm 更大象素的 1200 萬像素的主鏡頭、6400 萬像素 3 倍裹攝鏡以及一支超廣角鏡。

Samsung Galaxy S20 Ultra 的傳聞規格絕對稱得上是業界之最（圖 91Mobile）

而 S20 Ultra 在這方面就更上一層樓，因為在其機背上可謂集全市場之精銳，主鏡頭為 1.08 億 CMOS 鏡頭，另又加入 10 倍光學變焦鏡以及 ToF 距離感測鏡頭，透過多鏡頭協作，據說 Samsung 將成功為 S20 Ultra 帶來手機市場上首次出現的 100 倍數碼變焦能力，質素令人期待。

在售價方面，S20、S20+、S20 Ultra 傳聞將分別定價＄999、＄1,199 及 ＄1,299 美元，即起步價都要近＄7700 港幣，來到香港相信至少都要＄7000 起跳，如果要享用最高規格的 S20 Ultra，更可能要付出過萬元的代價。

更親民的摺機續作：Galaxy Z Flip 奧斯卡提早露面

Galaxy Z Flip 早前甚至已經有實機影片流出（圖 9to5Google）

對比起 S20 系列，事前有更多人期待的，可能就是傳聞了數月的 Samsung 摺機第二彈 Galaxy Z Flip。

Galaxy Z Flip 的真機以及宣傳圖片早前已經在網上多次現身，其設計對比上年度的 Galaxy Fold 明顯更為成熟，採用類似 Moto RAZR 2019 的縱向對摺機制，裡面的可摺疊式屏幕呈更長的 22：9 比例，據說在此處所用的更是全新的超薄玻璃物料，比 Galaxy Fold 上用到的透明膠膜擁有更強的保護性。

早前流出的官方高清圖（按圖放大）：

另一方面，Samsung 亦選擇了在 2 月 10 日的奧斯卡頒獎禮時段播出 Z Flip 的真身廣告，基本上確認了傳聞：

在內置規格方面，Galaxy Z Flip 傳聞將不會跟隨大隊使用 Qualcomm S865，而是採用上年度多部電競手機所用的 S855+，另外配置 8GB RAM 以及 3300mAh 的電池。

至於其售價暫時就未有定論，最多的消息指向 Samsung 將會以 Moto RAZR 為競爭目標，將 Z Flip 的價錢定在約＄1500 美元、即約＄12000 港幣的位置，不過也曾有傳聞流出說 Z Flip 的定價或可以定價低至＄6700 港幣水平，如果真的有如此低價，Z Flip 或將成市場搶購對象。

Galaxy Buds+

除了手機以外，在今次的 Unpacked 發布會之上至少還有多一件硬件新品，例如 Samsung 旗下全無線耳機的加強版 Galaxy Buds+。

首批 S20+ 、S20 Ultra 的買家，傳聞將會獲贈一對 Galaxy Buds+

Galaxy Buds+ 據說是為了應對 Apple AirPods Pro 而推出的新作，不過以目前流出的資料看，Galaxy Buds 主要是改進了音效輸出表現、電池續航力，但就不具備主動降噪功能，似乎沒有太周全的條件與 AirPods Pro 正面對撼。

Google 也要來參一腳？

本來以為今次的發布會只有 Samsung 的新品，但 Google 日前卻預告屆時他們也會在 Unpacked 發布會台上出現。

暫時對於 Google 的新發布，我們是沒有任何實質資料，但據外界猜測，有可能與 Google 已經開發完成的「Android 版 AirDrop」- Nearby Sharing 功能有關，或者 S20 系列將會是第一批支援此功能的 Android 手機？