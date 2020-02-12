Samsung Galaxy S20 進入5G年代！手機拍8K影片、100倍超強變焦

Samsung Unpacked 發布會剛在 2 月 12 日凌晨於美國洛杉磯舉行，除了不少人期待的摺機 Galaxy Z Flip 之外，主力旗艦系列新機 Galaxy S20 系列三機 S20、S20+ 以及 S20 Ultra 也如約而至。

Samsung 今次主要將新機重點放在連線速度以及其拍攝功能之上，不過經過幾個月來不斷流出，S20 這個旗艦系列在硬件上也著實沒有太大驚喜留給大家。

S20 系列三機都採用 Qualcomm Snapdargon 865 處理器及有 5G 連線版本選擇，屏幕大小雖然有所不同，但都是 3200x1400 的解像度以及支援 120Hz 更新率，其餘的差異之處還有電池容量以及鏡頭硬件方面。

Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 系列今代一樣有三機推出，但最入門的版本就非加上「e」字的平價機種，而是從基本的 S20 開始計起。Galaxy S20 為三機當中最小巧的一部，屏幕為 6.2 吋、電池容量則為 4000mAh。

Galaxy S20 的鏡頭規格與 S20+ 大致相同，採用 1200 萬像素主鏡頭、1200 萬像素超廣角鏡以及 6400 萬像素遠攝鏡（圖 Samsung）

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Galaxy S20+

Galaxy S20+（右）比 S20 大上一個碼（圖 Samsung）

Galaxy S20+ 的屏幕對比 S20 就大一點，為 6.7 吋，更大的機身亦讓 S20+ 可以放入更大的電池，故其電池容量為 4500mAh。

S20+ 的鏡頭比 S20 多出一個，不過是在 S20 的鏡頭基礎上加入了一個 DepthVision 距離測定鏡頭、亦即普遍認知為 ToF 鏡頭，於可拍攝的相片、影片質素上沒有太大差別（圖 Samsung）

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Galaxy S20 Ultra

S20 系列中最「大份」的當然是 S20 Ultra（右）（圖 Samsung）

身量最大、價錢最貴的當然就是規格最強的 S20 Ultra，其屏幕尺寸增加至 6.9 吋大，前置自拍鏡頭亦一口氣加強至 4000 萬像素，自拍清晰度相信在業界無出其右。

不過此機最強的賣點在於機背的主鏡頭，是 Galaxy S20 三機中唯一採用 1.08億像素主鏡頭的機種，其餘鏡頭還有 1200 萬像素超廣角鏡、4800 萬像素的遠攝鏡以及 DepthVision 鏡頭。（圖 Samsung）

其中 1.08 億像素鏡頭更可以利用 nona-binning 技術，將像素進行「九合一」、輸出更高質素的 1200 萬像素相片，而 4800 萬像素的裹攝鏡則是 Samsung 首次利用潛望鏡式鏡頭以進行更遠的光學變焦。

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Super Resolution Zoom、手機拍 8K 影片

鏡頭硬件進化，加上 AI 軟件功能，Samsung 就在 S20 系列上加入了名為「Super Resolution Zoom」的變焦功能，聲稱可以提升數碼變焦的質素，S20 及 S20+ 最多可以用到 30 倍之數碼變焦，而加入潛望鏡式鏡頭的 S20 Ultra 更可以支援 10 倍無損覆合變焦、甚至一口氣以數碼方式 Zoom 到 100 倍，Samsung 方面稱之為「Space Zoom」。

首次加入潛望鏡式鏡頭的 Samsung 機 S20 Ultra 更可以支援 10 倍無損覆合變焦、甚至 100 倍的「Space Zoom」（圖 Samsung）

另外，受惠於 Qualcomm Snapdragon 865 處理器的威力，S20 系列三機都將支援 8K 的超高清影片，可以放在 Samsung 自家的 8K QLED 電視上播放，另外 Samsung 又找來 YouTube 合作，使 S20 系列拍攝的 8K 影片可以順利上載至 YouTube 平台觀看。

而其實 8K 片的另一意義，是可以在拍攝影片事後截取 3300 萬像素的相片（圖 Samsung）

上市日期及定價

Samsung Galaxy S20 系列將由 3 月 6 日起於美國開售，S20、S20+ 及 S20 Ultra 將分別以＄999、＄1,199 及＄1,399 美元定價，亦即港幣＄7700 左右起跳；但留意這個公布了的售價為 5G 版本，據我們所知 S20 系列也會有 4G LTE 版本推出，至於售價會否更便宜、香港又會推出哪個版本，相信就要等到稍後的香港上市發布會才能揭盅。