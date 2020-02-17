新iPad Pro有5G A14晶片Apple產品 傳聞隨iPhone第三季登場

【iPad Pro 2020 傳聞】支援5G技術的Apple產品仍只聞樓梯響，去年推出iPhone 11系列亦只支援4G LTE，但隨著台灣一家數碼企業分析公司的兩份報告，可以期待今年蘋果發布會除了新iPhone幾可肯定推出或有5G支援外，亦要留意年多未有更新的iPad Pro，可能成為2020發布會上的One more thing ！

iPad Pro 2020更新，有望成為首部支援5G網絡的iPad，與iPhone第三季推出。 【Apple圖片】

台灣行業分析公司 DigiTimes 早前發表兩份報告，關於蘋果於 2020年下半年 發布首款具有5G連接功能的iPhone和iPad Pro，當中首份報告「Apple reportedly in high demand for 5nm A14 to support 5G devices」指，下一代iPhone / iPad 採用的處理器芯片A14（iPad Pro或會是更高階的A14X），是基於5nm製程、支援兩種5G相容傳送方式：毫米波（millimeter Wave / mmWave）及低於6GHz以頻譜組合而成：毫米波可以在短距離內以超快速度執行傳送，適合於人口稠密的城市，相對較慢的6GHz以下頻譜訊號比mmWave傳得更遠，可以為偏遠郊區或農村服務提供5G覆蓋。高通（Qualcomm）將繼續為iPhone提供Snapdragon X55 MODEM，但首份報告並未指出新 iPad 將使用哪種MODEM。

在DigiTimes第二份報告「III-V semiconductor makers gearing up for new iPhone production」中，預計2020年下半年估計將會是10月推出新iPhone，報告指 穩懋半導體（WIN Semiconductors Corp.）將成為攝影組件內功能：AR及景深組件的唯一製造商，而穩懋的美國半導體客戶也同時在蘋果獲得訂單，消息人士預計，鏡頭模組將被整合到2020年下半年推出的5G iPhone和 iPad 上。而有報道指，綜合2015年以來iPad Pro的更新周期大約為18個月，對上一次iPad Pro的更新已經是2018年10月，剛好到2020年10月計已有18個月。

資料來源：Macrumors