新iPad Pro有5G A14晶片Apple產品 傳聞隨iPhone第三季登場

【iPad Pro 2020 傳聞】支援5G技術的Apple產品仍只聞樓梯響,去年推出iPhone 11系列亦只支援4G LTE,但隨著台灣一家數碼企業分析公司的兩份報告,可以期待今年蘋果發布會除了新iPhone幾可肯定推出或有5G支援外,亦要留意年多未有更新的iPad Pro,可能成為2020發布會上的One more thing !

iPad Pro 2020更新,有望成為首部支援5G網絡的iPad,與iPhone第三季推出。 【Apple圖片】

台灣行業分析公司 DigiTimes 早前發表兩份報告,關於蘋果於 2020年下半年 發布首款具有5G連接功能的iPhone和iPad Pro,當中首份報告「Apple reportedly in high demand for 5nm A14 to support 5G devices」指,下一代iPhone / iPad 採用的處理器芯片A14(iPad Pro或會是更高階的A14X),是基於5nm製程、支援兩種5G相容傳送方式:毫米波(millimeter Wave / mmWave)及低於6GHz以頻譜組合而成:毫米波可以在短距離內以超快速度執行傳送,適合於人口稠密的城市,相對較慢的6GHz以下頻譜訊號比mmWave傳得更遠,可以為偏遠郊區或農村服務提供5G覆蓋。高通(Qualcomm)將繼續為iPhone提供Snapdragon X55 MODEM,但首份報告並未指出新 iPad 將使用哪種MODEM。

在DigiTimes第二份報告「III-V semiconductor makers gearing up for new iPhone production」中,預計2020年下半年估計將會是10月推出新iPhone,報告指 穩懋半導體(WIN Semiconductors Corp.)將成為攝影組件內功能:AR及景深組件的唯一製造商,而穩懋的美國半導體客戶也同時在蘋果獲得訂單,消息人士預計,鏡頭模組將被整合到2020年下半年推出的5G iPhone和 iPad 上。而有報道指,綜合2015年以來iPad Pro的更新周期大約為18個月,對上一次iPad Pro的更新已經是2018年10月,剛好到2020年10月計已有18個月。

資料來源:Macrumors