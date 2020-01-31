iPhone 12、SE2、新iPad幾時出？詳盡分析Apple今年三場發佈會

2020年各大廠商也都開始為新款旗艦機蓄力，當然蘋果也在這其中。雖然每年都會說蘋果保密工作很強，但還是免不了在發佈會前被曝光。綜合近幾年的規律，其實對於蘋果今年的新品發的步驟，以及新品更新的內容已經略知一二，所以這裏我們就本着大膽猜測的原則，提前預測下2020年蘋果春季、WWDC以及秋季這三大發布會的信息。

I. 蘋果春季發佈會，時間大約在2020年3月

按照往年經驗，蘋果春季發佈會主要以更新iPad產品線，以及發佈新的軟件服務為主。如2016年3月，蘋果發佈了iPhone SE、新款iPad Pro等。不過在2019年是個意外，因為這場發佈會主要以Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV等4項服務為主。

由此可以預測，在今年3月春季發佈會上，蘋果有可能帶來任何產品。考慮到蘋果iPad產品線已經有一年多沒更新，因此今年3月份的發佈會上蘋果帶來新iPad的機率大增。

1. iPad Pro 2020

當前有消息稱，2020年的iPad最大的亮點就是加入了5G網絡的支持。這款支持5G網絡的iPad Pro還會支持毫米波，將由日月光半導體公司提供天線封裝技術。

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+ 4 + 3 + 2

除了5G之外，iPad Pro另外一個重大更新就在他的三個鏡頭身上。這三個鏡頭將會支持ToF 3D傳感器。蘋果引入ToF的最大目的是增強產品的AR性能，該技術可以通過給目標連續發送光脈衝，然後用傳感器接收從物體返回的光，經過探測光脈衝往返所耗費的時間來得到目標物距離，從而生成3D影響的技術。

其他方面，新iPad Pro會有11吋和12.9吋兩個版本，其中11吋版本和現在一樣使用鋁合金後殼，而12.9英寸版本則會採用玻璃後殼。不過另有媒體表示，5G版iPad Pro有可能在年底發佈。

2. iPhone 9

除了iPad之外，另一個呼聲很高的平價版iPhone，即iPhone SE 2或也將在今年的春季發佈會上亮相。不過根據媒體最新消息稱，iPhoneSE 2或被命名為iPhone 9。

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+ 6 + 5 + 4

該機將會採用類似iPhone 8的設計，正面配備一塊4.7吋LCD顯示屏，同時保留了大額頭/下巴和Touch ID Home鍵的設計。同時，日本科技博客Macotakara表示，iPhone 9將會加入Face ID功能。

其他方面，iPhone SE2核心將搭載A13處理器，提供3GB+64/128GB存儲規格；機身內置2000mAh電池，且支持IP68級防水以及無線充電，配備Lightning數據線，預計售價為399美元。

此外，2020年3月還會發布Apple Arcade和Apple TV+的升級版，以及尚未曝光的新服務。

II. 蘋果WWDC，時間大約在2020年6月

蘋果開發者大會（WWDC）一般是在每年的6月份舉行，當然今年也不例外。WWDC通常在每年6月的第一個星期舉辦，2020年預計將在6月1日-6月5日之間舉行。

3. iOS 14

在WWDC上蘋果的主題一直是圍繞着生態和操作系統所展開，因此iOS 14和iPadOS 14、watchOS 7、macOS 10.16和tvOS 14都將是今年WWDC的主角。

蘋果WWDC（Getty Images）

不過遺憾的是當前針對iOS14等操作系統的消息並不多。

III. 蘋果秋季發佈會，時間大約在9月

在最近幾年中蘋果秋季發佈會一般會選在9月第二週（通常是星期二或星期三）舉行，由此推斷今年新iPhone的發佈時間將會在9月8日或9日之間產生。

4. iPhone 12、12 Pro

根據分析師收集到的信息顯示，蘋果今年秋季將推出一款5.4吋、一款6.7吋和兩款6.1吋等四款iPhone 12。蘋果也會進一步提升iPhone 12的性能，除了新處理器A14之外，iPhone 12最高內存將達到6GB。

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蘋果A14 Bionic芯片將會首發台積電5nm製程工藝，並配備高通最新的X55基帶，支持雙模5G網絡、Sub-6GHz和mmWave（毫米波）技術。該芯片將於明年第二季度開始量產，且將會承包台積電三分之二的5nm產能。

分析師還給出了這四款新iPhone的大概配置，其中6.7吋和其中一款6.1吋iPhone將配備6GB內存規格，並採用後置三攝方案，且兩者均支持支持3D Sensing；而另外一款6.1吋iPhone和5.4吋iPhone將採用後置雙攝的方案，配備4GB內存。顯然，iPhone 12將採用後置雙攝，而iPhone 12 Pro將依舊採用後置三攝。

5G是明年蘋果新旗艦的一個重大改進，他們似乎也終於要擺脱了5G落後的標籤。蘋果的5G版iPhone將區分為Sub-6GHz與Sub-6GHz+mmWave機型，目前Sub-6GHz+mmWave iPhone開發進度正如期進行，預計將在2020年第三季度末或第四季度初出貨。

IV. 寫在最後

蘋果現在的狀態很像是當年鼎盛時期的諾基亞。蘋果每年的發佈會被譽為「科技春晚」，不過鑑於上游硬件廠商技術進步遇到天花板，以及其他技術進入到瓶頸期，導致蘋果近幾年已經很難做出令人眼前一亮的產品，科技春晚對於很多人來說也正在變得平淡。不過，隨着5G的到來，蘋果似乎又找到努力的方向，今年的可以說今年的iPhone將是最近幾年最令人期待的產品。

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