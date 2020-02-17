消委會14款抽濕機比併　國產$2000媲美$5000貨色　即睇平靚正之選

【抽濕機、二合一空氣淨化抽濕機表現比併】香港天氣潮濕，抽濕機是不少人的必備之選，而近年更推出了二合一空氣淨化抽濕機，標榜一機兩用和節省空間。消委會測試了市面款式，有一款總評獲得5星滿分；另外，原來較便宜的款式，表現不一定較差！

（消委會）

消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元），款式如下：

+ 10 + 9 + 8

抽濕表現：

抽濕效能無疑是抽濕機最重要功能，而在「標準環境（26.7度，相對濕度60%）」和「廠商慣用環境（30度，相對濕度80%）」下，各樣本表現都有不同。

「標準環境」下每日抽濕量表現：（點小圖放大看）

+ 10 + 9 + 8

「廠商慣用環境」下每日抽濕量表現：（點小圖放大看）

+ 10 + 9 + 8

不過在「廠商慣用環境」下，「名家Famous」樣本量得的抽濕量比聲稱的數值低逾一成（14.6%），消委會已轉交海關跟進。「名家Famous」則回應指，測試結果差異在於輸入電壓的不同。

能源效率

能源效率亦是抽濕機重要一環，數值愈高，即愈省電，抽濕機在較高的溫度及濕度下量得的每日抽濕量亦會較高。雖然全部樣本均標示達1級能源效益級別，但「家麗Gala」按是次測試結果計算，實際只達2級。

能源效率測試結果如下：

+ 10 + 9 + 8

空氣淨化表現

是次比併亦測試了4款二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化表現，包括除顆粒物（清除煙霧、塵埃及花粉能力）和除甲醛。結果顯示，4款樣本淨化速度十分參差，清除顆粒物速度最快及最慢樣本最多相差2倍；另外，所有樣本均可降低甲醛濃度，惟速度頗慢，

整體表現如下：

安全測試

14款樣本中，10款樣本通過所有安全測試，但「草津Kusatsu」、「日立牌Hitachi」、「正負零PlusMinus Zero」及「名家Famous」的說明書略有不足，欠缺不要讓幼童玩弄此產品的警告字句。

整體表現：

14款樣本中，各樣本總評分大部份3星至4星半，但有一款獲得5星，是今次測試中最高分。另外以總評計算，貴價貨未必一定最好。

+ 10 + 9 + 8

抽濕機款式眾多，消委會指出，對抽濕速度要求不特別高的用家，可選用「正負零PlusMinus Zero XQJ-C010」，因佔用空間較少，且相對便宜。

消委會選購抽濕機5大tips

1)不宜以廠商慣用的非標準環境數值作比較，應參考能源標籤上標示的能源效率、抽濕量和能源級別，在同一抽濕量下能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。

2)考慮居住環境及個人需要選購合適抽濕量的抽濕機，若居住面積較大、近海或者環境較易潮濕，可選購抽濕量較高的型號。

3)若選購二合一空氣淨化抽濕機，宜同時考慮往後更換過濾器成本（上述4款首5年和首10年連機價花費4000多元至7000多元）。

須考慮往後更換過濾器成本。(消委會)

4)由於不同廠商為零件存倉而設的期限差別不同，選購前應清楚查詢有關保養期及零件存倉期限。

5)留意新能源效益評級標準的實施，選擇更慳電和環保的抽濕機。