Apple Watch勁減1500元　豐澤割價速銷但想買要先符合一個條件？

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【豐澤大減價】電子手錶近年愈來愈流行，讓用家隨時檢測身體狀況。豐澤就推出了Apple Watch Series 4勁減優惠，最多減1500元，但有先決條件。

蘋果Apple Watch Series 4雖然並非最新款，但Apple Watch Series 4除了電池容量較少及未有Always On屏幕和指南針功能，其實處理器待規格與新的Apple Watch Series 5大同小異，如果不是追款式，Apple Watch Series 4絕對是不錯的選擇。

（APPLE）

豐澤近日推出了iClub會員限定優惠，購買以下Apple Watch Series 4系列都大減價，最多減1500元。

款式如下：（點小圖放大看）

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不過要取得優惠，須先成為iClub會員，如有興趣，可到官網查看成為iClub會員方法。

Apple Watch series 4開箱上手玩　功能評測

多做運動可增強抵抗力應對肺炎等病毒、病菌，而Apple Watch Series 4又有心電圖等健康功能，是不錯的運動手錶。如果仍在十五、十六，可先看看之前的上手評測。

Apple Watch series 4 開箱上手玩！大芒更好睇、新功能好玩實用

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