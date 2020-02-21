百佳網店推米麵紙安心套餐毋須慌搶！網傳香檳被爆買　炒埋一份？

武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）令不少市民在市面上瘋搶食品、日用品，除了口罩之外，米、廁紙、公仔麵都是不少人瘋搶的目標。其實一直以來不少超市及網店，日日都有大量返貨，但仍未能平穩一般市民信心。近日，百佳就在網店推出「米麵紙安心套餐」，一個價錢買齊基本生活食品、日用品。不過，最近因為某些事件，網上瘋傳「香檳」亦是被搶購的目標之一，更指有一些貨品已售罄，難度下一波搶購目標會是「香檳」嗎？

武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）仍未有被控的跡像，香港仍每日都有感染確診人士，令人心徬徨。更加引致不少市民獨搶口罩、食物及日用品等。早前見大量市民超市瘋購米、消毒藥水等，更有人打劫搶廁紙。其實不少超市及網店，幾乎日日都返貨，毋須恐慌性搶購。而百佳網店，更在2月21日推出「米麵紙安心套餐」，包括2包8分斤米、2條廁紙及1箱即食麵，每人限購2套，每套雖然售價只比原價便宜幾蚊，但這正正展示出其實超市仍有大把貨，毋須擔心。而記者在2月21日中午1時上百佳網時，發現這「米麵紙安心套餐」仍然有貨，可見市民已經開始不再慌搶日常用品及食品。

2月21日中午上百佳網店時，米麵紙安心套餐仍有得賣。只怕沒送貨時間...（ParknShop）

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不過，最近網傳因為「某一些事件」而不少人搶購「香檳」，更令網店出現貨品售罄；可能因為某一些事令大家非常「歡愉」而想開香檳慶祝，記者亦上百佳網店觀察，其實除了某一兩款香檳售罄外，仍有不少人氣香檳仍然有貨，想買來慶祝就要快手了。（應該不會成為下一波被搶購的對象吧...）

有部份香檳的確已經售罄（ParknShop）

↓↓↓網店仍有得賣的香檳款式一覽↓↓↓