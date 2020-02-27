Samsung Galaxy S20 Ultra 實測：120Hz 屏幕會唔會好食電？

Samsung Galaxy S20 系列三機的硬件規格有著不少的共通之處，其中屏幕全都可支援 120Hz 的高更新率，使畫面更流暢，是為今代的賣點。 但高更新率亦伴隨著相應的代價，就是電力消耗。

所謂屏幕更新率，即屏幕每秒鐘更新頻率，數字越高也就代表顯示越流暢，而相較傳統屏幕的 60Hz，今代 S20 系列的屏幕最高支援到 120Hz，理論上就更流暢一倍，不難想像有人會長開 120Hz 高更新率模式以提升視覺效果，尤其在電影、遊戲方面的表現最為明顯。

在 S20 系列的設定中，可以從 60Hz 及 120Hz 模式之間選擇（圖 PhoneArena）

更高屏幕更新率，除了更高的流暢度，其實也意味著手機電池會更快消耗，然而究竟 120Hz 所用的電力又是 60Hz 模式的多少倍？外國網站 PhoneArena 就以 S20 系列中最大電的 S20 Ultra 進行了實機測試，以下為測試的數據（另加入幾部 60Hz 屏幕的舊機數據作參考）：

從以上的測試數據中可知，雖然更新率是翻倍，但電量消耗在 S20 Ultra 的 120Hz 更新率屏幕之上並沒有增加一倍之多，只是增加 20％ 而已，不過這已經足夠讓擁有 5000mAh 大電的 Galaxy S20 Ultra 在續航時間上落後於過去一年的旗艦機種了。

資料來源：PhoneArena