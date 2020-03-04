Sony WF-H800 h.ear in 3 全無線耳機　5色「萬樂珠」玩味十足

Sony WF-H800 h.ear in 3 全無線耳機（TWS），外表圓滑可愛，更有5種雙色配色，相當適合春天至初夏配戴。難聽講，日日口罩不是藍、綠就是白，會悶，耳機都想有多點選擇啦。

說實話，真無線藍牙的好與壞，7成看你用甚麼款式的傳輸晶片，如高通等公司沒有新品推出，其連接水準都不會有飛躍提升，所以，揀樣最實際！因此買藍牙也可以在外觀設計、單元音色方面著手選擇，Sony WF-H800 h.ear in 3 外觀像兩粒「萬樂珠」二合一疊在一起，而配色上，紅、燈等都好自然，不會過份sharp醒搶眼。

↓↓↓ 即睇WF-H800 5種配色 （點圖放大) ↓↓↓

真正用後感 配戴自然夠安定

機身兩粒「萬樂珠」看來有點厚，原來當中採用人體工學設計，以「三點固定設計」觸碰耳朵上三個不同位置，確保穩固得來不會太焗太緊，穿戴後出奇貼耳。但最初使用時有點分不清左/右，而且千六蚊身價竟沒有輕觸式touch panel，操作全靠左右耳各1粒實體鍵，就有點不便。

對比起WF-1000XM3（圖右），雖然略為突出，但因為機身輕，所以仍然很貼服，而且有種穩固的安全感。

以「三點固定設計」觸碰耳朵上三個不同位置，確保穩固得來不會太焗太緊

↓↓↓ 放大睇真WF-H800構造（點圖放大) ↓↓↓

+ 2

連接速度及穩定性跟MX3相約

連接速度、安定性跟WF-1000XM3相約，無論配iOS或android都算隱定，但筆者都要利申，現在到街上實試，由於人流少、干擾也少了，我也不能100%拍心口說H800的防干擾能力，有沒有比MX3改善。

配以android平台手機、DAP甚至iPhone，都可以用headphone app，按口味調節音色風格及低音量。（鍾世傑 攝）

↓↓↓ 比一比！跟WF-1000XM3 邊隻小巧啲？（點圖放大) ↓↓↓

6mm動圈 app自定低音量

音色方面，使用了1個6mm動圈，人聲夠前，DSEE HX 低音夠爆，而且有自家headphone connect app(iOS/Android)，可在手機其至行Android平台的DAP上，按自己口味為音色加鹽減辣。比較可惜是它並沒提供主動降噪功能，好在耳塞本身的隔音都算不俗，我就覺得它的低音比MX3自然，不過仍然有整體音量不足的弱點。另外在通話方面，有降咪收音咪去環境雜音的WF-1000XM3 始終有傻勢。

↓↓↓以Headphone connect app 控制音色及操作設定（點圖放大) ↓↓↓

單價略貴 跟DAP買再平3百

Sony WF-H800 h.ear in 3系列共有5色，原來是跟早排推出的Sony Walkman NW-A105，5色耳機可以配襯5色主機，且更有套裝發售（比分開買平300蚊），筆者自己就首選市面gadget中最少見的橙色組合。講回NW-A105本身，它跟同期推出的高價位款式 ZX507 一樣回歸android介面，可用裝KKBOX、moov等app，用來駁WiFi聽串流相當爽。

Sony WF-H800 h.ear in 3系列共有5色，原來是跟早排推出的Sony Walkman NW-A105 屬同一系列配色，可以配襯成套。（鍾世傑 攝）

Sony WF-H800 h.ear in 3 耳機定價$1690 ／Sony Walkman NW-A105套裝 $3688 （鍾世傑 攝）