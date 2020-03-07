AirPods Pro Lite 推出確定？傳將會 4 月投產但功能令人咋舌？

早前已報導過，Apple 打算行平價策略的消息，如預計價格只要 399 美元的 iPhone 9、傳聞中的 HomePod Lite 等。而最多用家關注的 AirPods Pro Lite，又有進一步的消息傳出，到底這款入門版 AirPods Pro 耳機，是什麼一回事呢？

AirPods Pro Lite

根據 DigiTimes 報導，Apple 可能與台灣供應鏈合作夥伴生產新一代的產品，包括 iPad‌、Apple Watch‌，以及 AirPods Pro Lite 耳機。近日又有新消息指，AirPods Pro Lite 最快將會在 4 月 開始投產。正式推出日期方面，這本來可能在 6 月 WWDC 發表的新產品，有機會因武漢肺炎疫情影響推遲。

「AirPods Pro Lite」的定位有點尷尬，在現有的兩代耳機之間，更傾向於 AirPods 3 的方向（林勇 攝）

Pro？Lite？

AirPods Pro Lite 這個名稱當然仍是外媒猜測，本身這個名字就有矛盾存在，令人疑惑有機會定位在 AirPods Pro 和 AirPods 2 之間嗎。而 Pro 最大的特色就是降噪功能，但現在流傳的風向都估計 AirPods Pro Lite 沒有主動降噪功能，那根本就沒有「Pro」的特色，更傾向於 AirPods 3 的方向，但這樣又有什麼新功能可言？只有等進一步消息才能明白蘋果的想法。

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資料來源：MacRumors