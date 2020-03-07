OPPO Find X2 實機試！直上 60x 變焦體驗 DxOMark 榜首攝影力

武漢肺炎讓國際間大型發布會停罷，但卻阻止不了新機的發表。繼 Samsung 之後，Oppo 也在不久前帶來 2020 上半年的另一個旗艦系列 － Find X2 以及 Find X2 Pro。

Find X2 以及 Find X2 Pro 兩機同時發表，但兩機除了相機之外，其他規格也都一模一樣，OPPO 的宣傳重點也自然落在擁有更強攝力的 Find X2 Pro 之上。OPPO Find X2 Pro 目前已確定將會在不久之後登陸香港市場，而我們在發布會後不久也上手試玩到這一部拍攝能力頗強的新機。

貴氣設計對得起旗艦定位

今次 OPPO Find X2 走的是貴價路線，機內配置的是 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，機身設計上也完美地體現這一點，較貴價的 Find X2 Pro 連玻璃機背都不會有，直接就推出陶藝與及素皮機背的版本：

在側面燈光下，陶藝版本的機背只是灰銀色，看似平平無奇，橙色素皮版本會更突出，但其實換個角度看會有驚喜（蔡浩騰 攝）

+ 6 + 5 + 4

10.7 億色屏幕有「快」感

OPPO Find X2 系列在功能上主要有兩大賣點，首先是屏幕，不論是 OPPO Find X2 抑或是高配版本的 Find X2 Pro，都配置了 6.7 吋大、120Hz 更新率、可顯示 10 億種色的 QHD+ AMOLED 屏幕。

單用肉眼看，的確可見 OPPO Find X2 系列的顯示效果相當銳利，不過更驚喜的相信是其 120Hz 的更新率，使整個介面的操作體驗都流暢了不少。

OPPO Find X2 可以在開盡 3168x1440 解像度的同時將屏幕的更新率提升至 120Hz，這在同樣支援 120Hz 更新率的 Samsung Galaxy S20 系列上是暫時做不到的（S20 的 120Hz 只能開到 1080p 解像）（蔡浩騰 攝）

從慢動作影片中可見，打開 120Hz 更新率的 Find X2 Pro（右），在網頁掃動時比只有 60Hz 的（左）更為流暢：

5x 光學變焦再臨、Find X2 Pro 攝力初試

今次 OPPO Find X2 Pro 雖然「只有」三鏡頭，但終於又將潛望鏡式鏡頭帶回來，而且用的是新型的 Sony IMX586 感光元件，加上 OPPO 自家的「全圖元」對焦技術，讓我們在拍攝 10 倍以上的複合變焦、以至高達 60 倍的數碼變焦時，都可以在短時間之內得到銳利度相當高的相片。

三支鏡頭分別為 4800 萬像素廣角鏡、4800 萬像素微距／超廣角鏡以及 1300 萬像素的潛望式 5 倍長焦鏡。（蔡浩騰 攝）

即使 60x 變焦用的已是數碼變焦，其銳利度依然相當令人滿意（蔡浩騰 攝）

OPPO Find X2 Pro 實機試相（工程機拍攝、與市售版本或有分別）

主鏡頭試相

微距試相

0.5x~60x 各焦段試相