SmarTone 5G 網絡供應商確定！棄用華為全港首家採用 Ericsson

今日（3 月 19 日）各間流動網絡商陸續公布 5G 網絡的月費計劃，在多間流動網絡商都使用華為 5G 基站時，SmarTone 決定繼續和 Ericsson（愛立信）合作的舉動，可能比它的月費 Plan 更加引人入勝。

Ericsson 5G 網絡

SmarTone 今日宣布，未來 5 年會繼續和 Ericsson 合作，攜手於香港發展 5G 服務，延續超過 28 年的合作夥伴關係。同時，香港大部分的流動網絡商都起用華為的 5G 基站，因此 Ericsson 會成為 SmarTone 5G 和 4G 網絡的唯一供應商。透過愛立信頻譜共享功能（ESS），可更靈活共用 4G 和 5G 頻譜。

Ericsson（愛立信）是 SmarTone 5G／4G 網絡唯一供應商（Google 圖片）

熟悉的名字：Ericsson

Ericsson 這個名字相信不會陌生，如果在前面加多一個「Sony」的話，大家應該會更有印象了吧。2001 年兩間公司合組而成的 Sony Ericsson，推出過多部熱門的手機，到智能手機成為主流後，Ericsson 才將持有的 Sony Ericsson 股權全數售予 Sony，專注提供無線網絡及移動電信裝置的服務上。

華為外的選擇

全球其實有多間公司提供 5G 網絡，包括：Samsung﹑高通﹑Nokia﹑Ericsson 等，不過香港大多流動網絡商都選擇使用華為的服務，而 SmarTone 作為全港唯一使用 Ericsson 5G 服務的網絡商，為用戶提供更多的選擇。現時，華為在美國被制裁，事件對華為的發展有一定影響，如用戶對華為 5G 服務存疑的話，也仍有多一個選擇。