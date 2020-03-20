iPad Pro 專用鍵盤 Magic Keyboard 如何操作？蘋果高層拍片解說

【iPad Pro 2020 Magic Keyboard 應用示範】 Apple於3月18日晚上公開 IPad Pro 及Macbook Air後，很多用家也未必弄清，新iPad Pro配合專用鍵盤 Magic Keyboard 體驗如何，蘋果發布會上經常出現，主力講解軟件功能的蘋果高層拍攝一段影片，介紹在iPadOS 13.4下iPad Pro使用鍵盤、滑鼠游標（cursor）使用方法。

Apple軟件工程 高級副總裁 Craig Federighi，親身上陣教大家用新Magic Keyboard上trackpad操作【影片截圖】

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Apple 軟件工程 高級副總裁 Craig Federighi 應該對他不會陌生，他經常在蘋果發布會上出現，向用家解說有關系統及軟件的產品發表及使用體驗，當iPad Pro於3月19日晚上於蘋果Apple Online Store推出後，他向外國科技媒體發放一段有關iPad Pro配合專用鍵盤Magic Keyboard的使用介紹片：《Introducing the Trackpad for iPadOS》，外界估計這是6月舉行的網上WWDC中其中一段技術影片。

在影片中，Craig解釋了有關iPadOS 13.4上，使用在新 Magic Keyboard 上的 Trackpad 觸控板，是否一如Macbook般操作；另外它是否經常地在iPad上顯示滑鼠游標（cursor）？Craig的示範中看到，原來滑鼠游標只會在需要時顯示，並只是一個半透明圓點，這個圓點在觸摸 Trackpad 時才會出現，不會一直保持在iPad / iPad Pro 螢幕上。Trackpad 亦支援手勢操作，例如3手指同時向上滑動即回到桌面、3手指向左或向右滑動即可在app之間互換，這是部分與Macbook相同操作，用家可不用重新學習。

指頭放在觸控板上，感應後對應位置出現灰色圓點 【影片截圖】

Craig Federighi 更示範Magic Keyboard在iPad Pro上的不同操作示範，手勢動作操控與Macbook操作相似，以下用圖片解說部分功能。

單指左右滑動

文字選單及整段移位

+ 2

Trackpad位置對應iPad功能

後台應用程式選擇 App Slider

▼▼Introducing the Trackpad for iPadOS 影片▼▼

資料來源：The Verge