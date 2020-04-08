FUJIFILM instax mini 11 富士即影即有港版推出 5色機身自動曝光

【富士 FUJIFILM instax mini 11 即影即有相機】早前寶麗來 Polaroid Now宣布推出後，另一邊中學生恩物的即影即有相機 FUJIFILM instax mini 11 亦悄悄到港，繼instax mini 8、mini 9到mini 70後，終於有5款新版顏色機身集結，更改善拍攝功能，是對抗Polaroid Now 來襲的武器嗎？

【FUJIFILM 圖片】

instax mini 11 於本年2月公開，機身沿用mini 8、mini 9 流線外形改款，5種配色機身包括櫻花粉、淡紫色、天藍色、白色及灰（黑色），維持直度拍攝方式，同樣採用專用instax mini即影即有相紙。而instax mini 11在拍攝功能上亦改進了效果功能。

▼▼FUJIFILM instax mini 11 機身▼▼

+ 8 + 7 + 6

加強自動曝光

FUJIFILM instax mini 11在拍攝上增強了自動曝光方面性能，在拍攝快門鍵按下後，會自動計算環境光度，控制快門速度和閃光燈輸出，令即有即有相片在低光環境下，也可拍攝除了主體外，背景也能實時重現。另外instax mini 11的自拍小鏡設計於鏡頭旁，用家可手動拉出鏡頭的前端邊緣的鏡頭環，將相機設為自拍模式，拍攝最近30cm距離的即影即有自拍相片。

將instax mini 11 拉出鏡頭環，變為自拍模式【FUJIFILM 圖片】

前方自拍快門鍵設有透明寶石鍵更換，男用家也是用原裝較適合吧。 【FUJIFILM 圖片】

FUJIFILM instax mini 11 將於2020年4月15日推出，售價 HK$850；配合新機推出新增兩款instax mini相紙 「Blue Marble」（HK$73）及「White Marble」（HK$132）。