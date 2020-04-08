FUJIFILM instax mini 11 富士即影即有港版推出 5色機身自動曝光

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【富士 FUJIFILM instax mini 11 即影即有相機】早前寶麗來 Polaroid Now宣布推出後，另一邊中學生恩物的即影即有相機 FUJIFILM instax mini 11 亦悄悄到港，繼instax mini 8、mini 9到mini 70後，終於有5款新版顏色機身集結，更改善拍攝功能，是對抗Polaroid Now 來襲的武器嗎？

【FUJIFILM 圖片】

instax mini 11 於本年2月公開，機身沿用mini 8、mini 9 流線外形改款，5種配色機身包括櫻花粉、淡紫色、天藍色、白色及灰（黑色），維持直度拍攝方式，同樣採用專用instax mini即影即有相紙。而instax mini 11在拍攝功能上亦改進了效果功能。

▼▼FUJIFILM instax mini 11 機身▼▼

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加強自動曝光

FUJIFILM instax mini 11在拍攝上增強了自動曝光方面性能，在拍攝快門鍵按下後，會自動計算環境光度，控制快門速度和閃光燈輸出，令即有即有相片在低光環境下，也可拍攝除了主體外，背景也能實時重現。另外instax mini 11的自拍小鏡設計於鏡頭旁，用家可手動拉出鏡頭的前端邊緣的鏡頭環，將相機設為自拍模式，拍攝最近30cm距離的即影即有自拍相片。

將instax mini 11 拉出鏡頭環，變為自拍模式【FUJIFILM 圖片】

前方自拍快門鍵設有透明寶石鍵更換，男用家也是用原裝較適合吧。 【FUJIFILM 圖片】

FUJIFILM instax mini 11 將於2020年4月15日推出，售價 HK$850；配合新機推出新增兩款instax mini相紙 「Blue Marble」（HK$73）及「White Marble」（HK$132）。

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