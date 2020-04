歌聲魅影25年公演 The Phantom of the Opera限時免費睇｜附連結

【The Phantom of the Opera 歌聲魅影25週年 免費睇】疫情持續在家找節目,百老滙歌劇中 Andrew Lloyd Webber 自1986年開始公演,舞台界神劇《The Phantom of the Opera》(歌聲魅影)踏入公映25週年,在新冠肺炎疫情下雖然暫停公映但不阻礙觀眾欣賞,決定限時開放免費於Youtube任睇!

The Phantom of the Opera

The Phantom of the Opera (歌聲魅影)是史上最成功的音樂劇之一,製作人 Andrew Lloyd Webber日前宣布,雖然正值新冠肺炎疫情,而作品踏入25週年公演, 團隊決定於新開設 Youtube頻道「The Show Must Go On!」免費播放作為全球 「#Stay Home #WithMe」其中一項籌款活動,版本為2011年於英國倫敦 Royal Albert Hall (皇家阿爾伯特音樂廳),由Ramin Karimloo飾演劇場鬼魅、Sierra Boggess飾演 姬斯汀(Christine)。

按此 直播連結 免費睇《歌聲魅影》

免費播放時間為英國時間2020年4月17日19:00起,受版權限制英國當地將有24小時觀看時間,而英國以外全球地區(包括香港)則有48小時觀看時限(直至香港時間4月20日 02:00,即星期一凌晨2點止)。