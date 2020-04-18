歌聲魅影25年公演 The Phantom of the Opera限時免費睇｜附連結

【The Phantom of the Opera 歌聲魅影25週年 免費睇】疫情持續在家找節目，百老滙歌劇中 Andrew Lloyd Webber 自1986年開始公演，舞台界神劇《The Phantom of the Opera》（歌聲魅影）踏入公映25週年，在新冠肺炎疫情下雖然暫停公映但不阻礙觀眾欣賞，決定限時開放免費於Youtube任睇！

The Phantom of the Opera

The Phantom of the Opera （歌聲魅影）是史上最成功的音樂劇之一，製作人 Andrew Lloyd Webber日前宣布，雖然正值新冠肺炎疫情，而作品踏入25週年公演， 團隊決定於新開設 Youtube頻道「The Show Must Go On！」免費播放作為全球 「#Stay Home #WithMe」其中一項籌款活動，版本為2011年於英國倫敦 Royal Albert Hall （皇家阿爾伯特音樂廳），由Ramin Karimloo飾演劇場鬼魅、Sierra Boggess飾演 姬斯汀（Christine）。

按此 直播連結 免費睇《歌聲魅影》

免費播放時間為英國時間2020年4月17日19:00起，受版權限制英國當地將有24小時觀看時間，而英國以外全球地區（包括香港）則有48小時觀看時限（直至香港時間4月20日 02:00，即星期一凌晨2點止）。