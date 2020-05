香港人抗疫 Search 啲乜？　即睇 Google 香港 90 日熱門搜尋報告

香港因為新冠肺炎百廢待興,抗疫差不多 3 個月,大家到底有乜搞作?Google 剛公布香港 90 日熱門搜尋趨勢報告,裡面到底有啲乜?動森?口罩?定蛋糕食譜?大家抗疫 Search 啲乜,即刻一覽無遺!

Google 香港整合了過去 90 日的搜尋趨勢,發現香港人過去 3 個月在家抗疫,原來依然關心各類社會、生活議題。Google 更根據主要搜尋關鍵字分類,分為公布「香港熱爆搜尋關鍵字」、「香港熱爆口罩搜尋關鍵字」、「香港熱爆教學搜尋」、「香港熱爆食譜搜尋」、「香港熱爆遊戲攻略」同埋「香港熱爆價錢搜尋」 6 大類別的香港抗疫搜尋排行榜。

↓↓ Google 香港 90 日熱門搜尋趨勢報告 ↓↓

+ 2

Google 過去 90 日香港熱爆搜尋關鍵字

遊戲《動物之森》成為大家在家抗疫,無得出街齊齊起個島的大贏家。另外,香港人不忘前線醫護的努力,「感謝所有防疫人員」亦穩佔第 2 位。另外除了第 4 位「熱門 Google Doodle 遊戲」及第 5 位「口罩工廠」外,其餘熱門搜尋主要以劇集為主,可見大家在家抗疫,Work From Home 之外就是煲劇。

Google 過去 90 日香港熱爆口罩搜尋關鍵字

口罩成為抗疫期間的必須品,在正式推出前各類正負面消息眾多的「口罩工廠」成為這個類別的搜尋之冠,只能夠引用電影《芝加哥》的宣傳語句:「If you can't be famous, be infamous」。

Google 過去 90 日香港熱爆教學搜尋

Work From Home 成為香港人在家抗疫無法逃避的議題,「在家開會」自然是必須要解決的難關。Google Meet 成為這個類別的搜尋之冠,同時間各類辦公室軟件的教學亦成為大家無辦法隨手叫隔離位同事幫忙的情況下,必須要自學的工具。

Google 過去 90 日香港熱爆食譜搜尋

在家抗疫期間,不少朋友變身大廚,一日三餐都 DIY,當然要找食譜。而其中製作簡單的「古早味蛋糕」就成為食譜搜尋之冠;另外高難度菜式,好似心太軟、梳乎厘等,亦不乏朋友挑戰。

Google 過去 90 日香港熱爆遊戲攻略

既然《動物之森》成為所有議題中的搜尋之冠,在遊戲攻略類別自然獨佔鰲頭。雖然《動森》玩法簡單,不過裡面其實隱藏不少收集項目,想找到各種稀有物品的朋友,記得留意我們《宅民黨》的攻略。另外,經典大作《Final Fantasy VII》復刻及高難度遊戲《仁王2》,亦是香港人在家抗疫搜尋的熱爆遊戲攻略。

Google 過去 90 日香港熱爆價錢搜尋

消費市場過去幾個月接近停擺,不過依然無阻大家 search 定價錢等購物的心態。 Samsung S20 系列成為近期沒有太多大作下的市場焦點,不過風頭其實及不上推出短時間已經進佔第 9 位的 iPhone SE 2。另外「王維基口罩」未知是否因為大家不知道官方名字,令其在口罩榜不見影蹤,卻意外進佔價錢榜的三甲位置。