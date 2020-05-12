Thunderbolt 插槽爆安全漏洞 解鎖電腦只需簡單 USB 裝置？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Thunderbolt 爆安全漏洞 】USB 插槽雖然外觀上看上去都一式一樣，不過有不少廠商都會為旗下的電腦產品加入支援 Thunderbolt 技術的插槽，標榜傳輸速度夠快、更多用途。不過想不到方便背後，Thunderbolt 技術卻留下了安全隱患。

荷蘭的埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）一名電腦保安研究員 Björn Ruytenberg 近日就發表報告，指 2019 年生產的電腦上所用的 Thunderbolt USB 插槽存在硬件缺陷，即使電腦上鎖，黑客仍然可以透過該 USB 插槽存取到電腦內的資料。

Thunderbolt 技術於 2009 年起由 Intel 牽頭開發，近年甚至已經整合至 USB Type-C 的標準當中（圖 tufts.edu）

在 Björn Ruytenberg 發表的影片當中，他就示範了如何以自制裝置破解一部 Lenovo ThinkPad 的保安，不過破解程序比想像中複雜：

雖然此名為「ThunderSpy」的漏洞需要黑客物理上與電腦接觸，但理論上只需要五分鐘，他已經可以存取到受影響電腦內的所有資料，而且所需要的破解工具的成本也不過是數百美元。更重要的是，有關漏洞屬於硬件缺陷，故不能以軟件更新的方式進行修補。

目前已知受影響的電腦主要是 2019 年前生產的 Windows PC，而雖然 Apple Mac 機在 2011 年後都大幅採用 Thunderbolt 插槽，但據 Björn Ruytenberg 稱安裝了 MacOS 的電腦只屬於「部份受影響」。

其實類似的 USB 漏洞並不罕見，早在 2014 年已經有名為「BadUSB」的惡意程式出現，只要透過受感染的 USB 即可以控制電腦甚至竊取資料。

資料來源：The Verge

【動物之森筍工】香港公司請人玩《動森》！月入過2萬元彈性工作
WhatsApp、Facebook、IG可望跨平台視像會議？關鍵在這App
Apple部分生產線或撤出中國　印度盼成最大iPhone出口商
Samsung Galaxy S30系列規格曝光！相機再提升至1.5億像素鏡頭
Apple Watch Series 6 強勁新功能 傳可預防驚恐症病發？
日系氣炸鍋｜recolte日本大熱到港！外形的骰設計簡約清洗方便
AirPods新產品發佈因疫情推遲今年內不推出　對用家係好消息？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。