Redmi Note 9 Pro 小米 Note 10 Lite 開賣　低中價靚鏡實機即睇

Redmi Note 9 Pro 及小米 Note 10 Lite 將於香港開賣，同樣配備 6,400 萬像素主鏡頭，以相機規格論在同價位中沒有太多對手。究竟兩台低、中價位拍攝手機在香港賣什麼價位？以下就跟大家分享實機初步試玩。

Redmi Note 9 Pro 屬 Note 9 系列首台在香港市場推出的型號，亦即是早前在日本因為「原子彈廣告」得罪日本網民的同系列最高規格版本，當然一樣配備「原子彈」級別的 5,020mAh 大電池，快充更加由 Note 9 的 18W 升級至 30W，直頭係「核子彈」級別。不過香港人似乎更加忌諱催淚彈，所以快充就沒有特別成為 Note 9 Pro 在香港的賣點。

Redmi Note 9 Pro 及小米 Note 10 Lite 兩台 6,400 萬像素手機，同步在香港開賣。（區慶威攝）

Redmi Note 9 Pro 以不到兩千的價位，主打 4 鏡頭組合，包括 6,400 萬像素主鏡頭（1/1.72 吋感光元年、f/1.89、1.6µm 4 合 1 超級像素）、800 萬像素 119 度超廣角鏡（f/2.2）、500 萬像素超微距鏡頭（f/2.4、2-10cm AF）及 200 萬像素景深鏡頭（1.75µm、f/2.4）。其中 6,400 萬像素主鏡跟熱賣的上一代 Redmi Note 8 Pro 份屬相同規格，屬於 4 合 1 式大像素設計，可以輸出 6400 萬像素（0.8μm 像素）相片，或者平常使用為 4 合 1 的 1600 萬像素（1.6μm 大像素）相片，就算在低光拍攝，依然有不俗的表現。

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+ 3 + 2

Redmi Note 9 Pro 配備 6.67 吋屏中鏡 IPS LCD 屏幕（2400 x 1800、20:9 設計），起用 Snapdragon 720G 處理器，而且亦有香港市場必需的 NFC 功能，加入防水塗層，而且跟國際版一樣，出廠已經預先貼上屏幕保護貼。另外，Redmi Note 9 Pro 更一反潮流，配備機側指紋感應，跟電源鍵合併，類似昔日 Sony 手機的設計。香港將會在 5 月 19 日，推出6GB RAM + 128GB ROM 版本，定價為 $1,899。

小米 Note 10 Lite 追加全新星雲紫配色，由原系列 5 鏡改為 4 鏡設計。（區慶威攝）

小米 Note 10 Lite 亦將會跟 Redmi Note 9 Pro 在香港同步推出。同樣以 6,400 萬像素主鏡作賣點，不過 Note 10 Lite 就用上 Sony IMX686 感光元件，去取代原本 Note 10 系列的 Samsung 1 億像素感光元件。小米 Note 10 Lite 的 4 鏡頭組合分別為 6,400 萬像素主鏡頭（IMX686 感光元件、1.12µm 4 合 1 超級像素）、800 萬像素 120 度超廣角鏡、200 萬像素超微距鏡頭（1.75µm 2-10cm AF）及 500 萬像素景深鏡頭（1.12µm）。

除了鏡頭組合有明顯分別，沒有了小米 Note 10 及 Note 10 Pro 原本的長超焦距拍攝能力之外，小米 Note 10 Lite 不論屏幕同機身、處理器規格，都同原本的 Note 10 系列基本上相同。同樣配備 6.47 吋雙曲面 AMOLED 屏幕（2340 x 1080、19.5:9 設計）、屏幕指紋感應，配備相同的 Snapdragon 730G 處理器、5260mAh 大電池支援 30W 快充，設有 NFC、IR 及 3.5mm 耳機插。小米 Note 10 Lite 同樣於5月19日開賣，香港版本 6GB RAM + 128GB ROM，追加了星雲紫新配色總共 3 種配色，定價 $2,499。