Dyson Corrale無線直髮夾上手試玩　實測5分鐘直髮效果

Dyson早前公布的Corrale無線直髮夾終於正式於香港推出，雖然香港比外國稍遲上市，但仍有不少人對這個無線直髮夾充滿期待。今次呀脆新機入手試用幾日，似乎有讚亦有彈，究竟是否做到官方所稱的直髮效果？

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Dyson Corrale無線造型直髮夾，使用上的確比市面其他對手方便。（林勇攝）

這一次Dyson Corrale無線直髮夾一改以往用「風力」作主導的設計，而是將一般「電熱髮夾」加以改良，如加入大電量電池變為無線充電使用、包覆性彎曲電熱面板又可以更加均勻令每一條髮絲更平均受熱，而且可於較低溫度下實現同樣的造型下，減少頭髮過熱所受的損傷。

不過實用起上來又有沒有如此效果呢？今次呀脆就在新機正式推出之前，有幾日試玩實測，看看這台Dyson Corrale究竟能否合呀脆心水？

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+ 3 + 2

今次新機最大的特點在於可以無線30分鐘內為頭髮作直髮造型，不過以呀脆比較軟身的髮質，究竟能可否每日幾分鐘之內完成直髮造型呢？受惠於更大及彎曲電熱面板，可以完全包裹著頭髮，每一條頭髮受熱更均勻，以往需要4、5次翻夾，現在只需要2、3次便可以做到相同的直髮造型。對於每日早上都要趕返工的呀脆，或一般生活節奏急速的香港人而言，的確相當適合。另外，雖然這支Corrale髮夾比一般電髮夾重，可是亦因為、重心設計相當不錯，拎上手夾髮不會手軟，亦因為其機身較粗的關係，要做不同波浪或空氣感的造型時亦比較輕易。不過，呀脆覺得Corrale令她失望的地方，就是不知為何無論如何夾直髮，還是會豎起少量「毛毛」。

接下來再試究竟它連續可用時間，以185度溫度下連續使用近30分鐘都沒有問題，而且它亦有安全設置，當用家將髮夾靜止4分鐘左右，便會自動降溫。

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呀脆總結