紅米 Redmi 10X 入門價中國開賣　MTK 天璣 820 雙 5G 處理器加持

小米 Redmi 10X 雙 5G 手機在中國市場以入門價開賣。雖然香港 5G 才正式推出一段時間，不過在中國市場 5G 已經在上年度率先推出，以今年 MTK 更推出支援雙 5G 的天璣 820 處理器，準備換 5G 手機的朋友，實在毋須太心急。

小米在香港才剛推出 Redmi Note 9 Pro 入門級拍攝手機，旋即又在中國市場推出支援雙 5G 的 Redmi 10X 5G 手機，產品更換頻率之密，實在令人追得抖不過氣。今次 Redmi 10X 機背設計跟 Redmi Note 9 系列其實非常類似，其中 Redmi 10X 5G 及 Redmi 10X Pro 同樣提供雙 5G SA + NSA 模式連接，天璣 820 處理器更加可以根據網絡強度，在雙 5G SIM 卡之間切換網絡，確保手機任何時間都可以得到最好的 5G 連接。

小米在中國市場推出支援雙 5G 的 Redmi 10X 5G 及 10X Pro。（小米）

根據廠商的資料， 天璣 820 在安兔兔獲得高達 410,000 分的成績，是同價位處理器中最出眾的其中一台。Redmi 10X 5G 及 Pro 配備 6.57 吋水滴型 AMOLED 屏幕（2400 x 1800），支援屏幕指紋感應，支援 IP53 防水濺設計，設有 NFC 及 4,520mah 大電池（33W 快充）。

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中國版網站未有鏡頭的詳細的規格，不過根據小米國際版網站，Redmi 10X Pro 將會配備 4,800 萬像素主鏡（1.6μm 4 合 1 大像素）、800 萬像素超廣角鏡（FOV 119°）、800 萬像素長焦距鏡（OIS、3X 光學、30X 數碼），以及 500 萬像素微距鏡頭（AF）。而 Redmi 10X 則僅顯示配備 4800 萬像素主鏡 + 800 萬像素超廣角鏡 + 200 萬像素景深鏡頭，詳細資料似乎有待官方進一步公布。

Redmi 10X 5G 設有 6GB + 64GB（人民幣 1,599 元約港幣 $1,726）、6GB + 128GB（人民幣 1,799 元約港幣 $1,943）、8GB + 128GB（人民幣 2,099 元約港幣 $2,266） 及 8GB + 256GB（人民幣 2,399 元約港幣 $2,590）；Redmi 10X Pro 則設有 8GB + 128GB（人民幣 2,299 元約港幣 $2,483）及 8GB + 256GB（人民幣 2,599 元約港幣 $2,806）。

若果香港以最低配價錢推出的話，對市場的衝擊應該不少，不過暫時似乎未有消息 10X 系列會於香港上市。不過準備入手 5G 的朋友，大概可以用這一台手機作一個指標，暫時實在未有太急入手的理由。