日本文具選2020冠軍產品超過癮　高科技翻譯棍自拍印刷機也敗北？

文具最緊要實用，不過日本文具實用得來可以好有創意同美學，好像SEED出品的Clear Radar全透明擦膠晶瑩剔透便很精美，去年在日本和香港也引起炒風。雖然新冠肺炎瘟疫令日本上班族都Work from home，提升在家工作效率的文具仍有市場。「文具總選舉」第8屆（2020年）結果出爐，但奪下大賞的文具卻不是賣實用，而是強調「治癒」？

日本情報網GetNavi主辦之「文具總選舉」（文房具総選挙）已到第8屆，今年評選有7個部門、總共84項商品獲提名，據知是史上競爭最激烈的一屆？

新冠肺炎瘟疫下，好多國家都鼓勵企業准許員工在家工作，不過蛇王偷懶也容易了。這個狀似File的kaunet「摺疊專心工作區」（折りたたみ集中ブース）也許幫到好多打工仔在屋企避免分心，專注工作提昇效率？（點擊放大圖片細睇詳情）：

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亦有其他文具收納道具好亮眼。好像以下此商品便取得「收納部門」的第2名，構造超簡單但可以把手機、筆、文件夾等各種小文具整齊擺放（點擊放大圖片細睇詳情）：

Yiida掃描式電子辭典（スキャン式電子辞書）是「學生支援部門」的第2名。一枝「即時翻譯棍」其實算不算文具都好難講，它需要配合專門手機App使用（點擊放大圖片細睇詳情）：

即影即有便箋影印機「テプラ」（Tepra）Lite LR30則有點像「Lomo版Memo Printer」，獲選「分類、記號部門」的第3名，亦需要配合專門手機App使用（點擊放大圖片細睇詳情）：

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日本文具，自然少不了其國粹紙膠帶，花多眼亂，素來是文青最愛。「日本傳統色紙膠帶」（日本の色見本帖 マスキングテープ）獲選「分類、記號部門」的第1名以及總選舉的第2名亞軍（準大賞），相信睇圖都明白：堅靚！（點擊放大圖片細睇詳情）：

至於冠軍總大賞，是PLUS出品之「AIR-IN富士山橡皮擦膠」（PLUS AIR-IN富士山消しゴム）。是屆獲獎商品都大賣實用性甚至科技，但大賞居然有點反高潮是一粒擦膠？

但當你親手用落此塊富士山橡皮擦膠，或者便會識得賞識其創意同非凡玩味！（點擊放大圖片細睇詳情）：

那麼去年一粒難求的SEED出品的Clear Radar全透明擦膠有沒有入選？它於是屆「書寫、擦拭」獲得第2名佳績。雖然日本風味、可愛和可玩程度不及富士山擦膠，但透明啫喱狀外觀也是極為治癒，都幾令人不捨得使用！

由關西傳統橡皮擦老店SEED研發5年而推出的Clear Radar全透明擦膠晶瑩剔透，重溫它的風采！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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