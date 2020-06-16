日本飲品保冷神器　夏天必備！不用放冰維持最佳 5℃ 冷凍狀態

數碼生活
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夏天已在無聲無色間來到（其實感覺沒經歷過冬天），炎炎夏日，每每想飲一些冰凍的飲品，用汽水﹑珍珠奶茶或啤酒降降溫。不過，就算剛在雪櫃拿出來，飲品的溫度很快就回到常溫，加冰雖然是一個方法，但又會因此溝淡味道。有見及此，日本有廠商推出「保冷神器」，令飲品 24 小時保持最佳溫度。

插電即用　「保冷神器」

Thanko 近日推出的預約產品之一，這一部細小圓柱狀的電子產品，可以透過衡溫系統，令裝置內的飲品維持在特定溫度。用家只要插入 AC 100V 電源（車內也能使用），就可以在 5℃－ 55℃ 中恆溫。換言之，除了保冷外，這裝置也能讓飲品維持和暖的溫度，四季適用。幻想一下，在房間內隨時可以飲到冰凍或和暖的飲品，是多麼幸福。

夏天來一杯冰凍飲品來降溫的最佳幫手，Thanko 預售 5,280 日元，預計 7 月中出貨（Thanko 圖片）

把冰放置一小時後，也沒有明顯融化（Thanko 圖片）

可以在 5℃－ 55℃ 中恆溫（Thanko 圖片）

日本廠商指出，「保冷神器」有如小型的雪櫃，和普通容器相比，把冰放入內放置一小時後，也不會出現大量融化的情況，能長期令飲品維持極佳的品嚐溫度。「保冷神器」直徑 75mm，可以放入一般 350ml－500ml 的水樽﹑玻璃樽，常見的外賣飲品杯也能放入當中，更可以用來暫時冷藏雪條或朱古力等食物。

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資料來源：Thanko

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