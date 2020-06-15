小米推出 30000mAh 移動電源200蚊有找！Switch用唔用到？

【小米移動電源3】雖然智能手機的電量已經今非昔比，但依然走不出一、兩日就要充一次電的限制，是以市場對於流動電源、亦即香港人俗稱的「尿袋」仍有不低的需求。 至於幾大容量的「尿袋」才算足夠？小米最近就推出了一款容量高達 30000mAh 的型號，似乎他們的答案是「越多越好」。

30000mAh 數值實屬取巧？

小米是次推出的是「小米移動電源 3」的 18W 快充版本，故名思義就是最多支援 18W 的電量輸出。

至於 30000mAh 的「容量」，其實就有一點取巧，皆因這裡指的是「電池能量」，是指電池在 3.7V 輸出時的能量數值，而實際上其運作最低水平至少都有 5V，故計算「額定容量」（即共在 5V／3.6A、即 18W 水平時所輸出的能量）為 18000mAh。

一堆數值看不明白？簡單舉個例，就是在這個額定容量水平之下，小米移動電源 3 18W 快充版可以充滿約 1800mAh 電量的 iPhone SE（2020）約 10 次（圖 小米）

手機、平板可用 惟未能支援 Switch TV 模式

在「小米移動電源 3」18W 快充版之上共有四個插槽，可以經 MicroUSB 以最多 18W 的電壓輸入電力，或是以 USB Type-C 插槽以約 23.4W 的電壓輸入電力。

在輸出方面，除了有兩個標準的 USB Type-A 插槽輸出之外，小米移動電源 3 18W 快充版的 USB Type-C 插槽又支援 PD 制式的充電，不過仍然是以 18W「封頂」，用來為一般手機、平板充電當然可以，不過就不足以推動任天堂 Switch 的 TV 模式（一般充電還可以）。

可以帶上飛機嗎？

當「30000mAh 大容量」字眼一出現，不少網絡言論都指出這枚小米電池是鐵定不可以帶上飛機了，但其實事實並非如此。

在此跟大家科普一下，航空公司對於流動電池是否可以上機的準則，並非看 mAh 的電池容量值，而是以 Wh 為單位的容量值，在絕大多數的航空公司規定中，只要 Wh 值少於 160，都可以手提方式帶上飛機，不過最多就只能帶上兩枚。

以國泰航空為例，中型鋰電的標準需要低於 160Wh（圖 Cathay Pacific）

雖然小米移動電源 3 的機身上已經列明了 Wh 數值，在此我們也為大家另外計算一下。流動電池的 Wh 值為 Ah（1Ah = 1000mAh） x V，以 小米移動電源 3 30000mAh、3.7V 的規格計算，即 30Ah x 3.7V ＝ 111Wh，是依然於航空公司的保安規範以內的。

小米移動電源 3 快充版以將會在 6 月 18 日起於中國內地市場開售，其售價為 169 人民幣，貫徹小米一向標榜性價比的形象。

資料來源：小米