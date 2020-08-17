【網購Nintendo Switch打對台】任天堂Switch主機長期被炒起，本星期兩大網店平台友和（Yoho）及豐澤網店打對台，分別舉行網上搶購活動，想入手Switch、RingFit Adventure遊戲及Apple產品的朋友，敬請留意下列推介！

友和Yoho網店 8月18日（星期二）起展開VIP限時搶購，包括Switch主機、RingFit遊戲套裝、iPhone11系列、iPhone SE2、iPhone 11 Pro、Apple Watch 3/5 等都在明天限時搶！

👇👇以下提供30款當日早上10:00起限搶的數碼產品【點圖放大睇】👇👇

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👇👇豐澤亦舉行「電腦電玩節」，連續一星期推出限時搶購，8月19日（星期三）起每日推出限量遊戲產品，玩家期待的任天堂Switch有機會原價入手！另外更有Lenovo、Asus華碩、電競notebook、LED電競螢幕、Logitech電競裝備等。

30款以下提供每日推出貨品，以及限定數量資料【點圖放大睇】👇👇

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