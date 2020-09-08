ZenFone 7 系列早前由於台灣方面正式發表，今日（9 月 8 日）ASUS 方面亦終於公布了香港上市的售價及日期等細節，其中 ZenFone 7 Pro 更是目前香港手機市場最平價的 Qualcomm S865+ 處理器手機。 與此同時，我們亦已取得了 ZenFone 7 系列中的高階版本、ZenFone 7 Pro 的實機進行開箱！

ZenFone 7 系列香港版上市資料

ASUS ZenFone 7 系列今代不再有備貨問題，除了售價予人驚喜，更在香港發布會舉行的翌日即時在香港市場開售，各位不需要久侯即可以入手這部翻轉鏡頭皇牌之作！

👇👇👇按圖睇 ASUS ZenFone 7 系列香港售價及上市日期👇👇👇

ZenFone 7 Pro 香港版本開箱速試

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👇👇👇按圖睇 ASUS ZenFone 7 系列 5 大升級位👇👇👇

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盤點 2020 年尾 S865+ 頂尖配置 Android 手機

ASUS ZenFone 7 Pro 所用的 Qualcomm Snapdragon 865+ 是目前 Android 手機市場中最強的處理器，不知不覺在香港市場已經有至少 5 部不同廠商的出品都採用這枚處理器，不過 ZenFone 7 Pro 仍然佔據了香港行貨 S865+ 機當中最平價的位置：

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可以將主鏡翻轉當作前鏡用，令上代 ZenFone 6 一直佔據 DxOMark 自拍榜的榜首，今代 ZenFone 7 仍然保留上代近乎「作弊」的設計，在自拍能力方面自然難有敵手，想自拍質素更上一層樓？即睇人像攝影大師 Deric Wong 教路：

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