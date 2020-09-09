【Android 11 正式推出】雖然今年的 Google I/O 開發者大會因新冠肺炎疫情而被迫取消，但 Google 還是如期為 Android 系統推出更新，而不止親生仔們，其他廠商的手機也將在今日（9 月 9 日）起陸續收到 Android 11 版本系統的 OTA 更新。

Android 11 介面 5 大更新、用戶掌握更大權限

近年的 Android 系統更新，編程基礎的東西是有持續改進，但就欠缺一些非常吸引的功能更新。今代 Android 11 情況沒有甚麼大改變，但一些介面上的微調就令到 Android 系統操作更為流暢易用。

👇👇👇按圖看 Android 11 版本 5 大介面、功能更新👇👇👇

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除了幾個功能更新之外，當然就不少得 Google 為每代 Android 加入的彩蛋，今代 Android 11 的就是一個有震動回饋的轉輪，前面的 10 個刻度剛好代表 Android 之前的 10 個世代。（蔡浩騰 攝）

不止「親生仔」！22 部 Android 機今日可以升級

最新的 Android 11 在帶來新的功能之外，幾個廠商如 Oneplus、小米、OPPO 等的出品也破天荒地於同一時間可以享受到新系統，長遠而言或有助解決 Android 生態碎片化的問題。

筆者手上的 Google Pixel 3a XL 作為「親生仔」一員，當然就是第一時間可以收到 OTA 更新（蔡浩騰 攝）

不過雖說是與「親生仔」同步有更新，這些可以安裝的新系統絕大多數都是透過廠商自家的 Beta 試用計畫為這些非 Google 品牌的手機提供，故一般用家並未能一鍵安裝、亦不保證 100％ 運行穩定；如果有興趣率先試、又有一定「動手能力」的用家，可以先在以下的列表查證自己的手機是否支援，再找尋各廠相應的系統試用計劃作升級：

👇👇👇按圖看 22 部可升級 Android 11 手機名單👇👇👇

同場加映：購入 5G 手機前的 4 大考慮

5G 連線、數據管理是今次 Android 11 系統更新的一大環節，但目前可以升級的機種絕大多數都未有支援 5G 連線，要用盡 Android 11 的功能唯有買入一部新手機為未來準備，但買 5G 機又有何需要留意？

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