iPhone 12 Pro Max 及 12 系列有機會在美國西岸時間 9 月 15 日舉行的「Time Flies」發布會中登場，而香港 4 大電訊商包括 SmarTone、csl.、3 香港及中移動已分別推出「機王」預約登記，各位想第一時間入手 iPhone 12，即睇以下攻略。

iPhone 12 Pro Max 及全系列雖然現時仍未確定會於 9 月 15 日發布會中現身，不過 4 大網絡商已經率先準備，為用戶準備升級「機王」的預約登記。其中不同網絡商，更有提供不同優惠，以下就為大家結集 SmarTone、csl.、3 香港及中移動的預約 iPhone 12 系列登記及優惠詳情。

👇👇👇 iPhone 12 系列 4 大網絡商第一日搶機登記攻略 👇👇👇

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到底 iPhone 12 系列會否在 9 月 15 日的 Apple Time Flies 發布會中登場？大家記得留意《香港01》#HashTECH科技玩物 的第一手最新消息報道。

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iPhone 12 盛傳即將推出，果迷必已磨拳擦掌等入手，並且準備 trade in 手上舊 iPhone。不過，放機前必要備份並清洗舊機所有媒體和個人資料，保障私隱以策安全。如何「清機」先最徹底、最有保障？即睇完整文章，研究徹底剷機保私隱：為iPhone 12做準備！放售舊iPhone前一招徹底清除資料 小心5伏位