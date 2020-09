【Google 新品發布會】接近 2020 年尾的消費季度,各廠新品發布如雨後春筍,連因疫情而取消開發者大會的 Google 亦不執輸,決定在9月尾舉行新的硬件產品發布會,一舉發布幾件重點新品。

Google 新品發布 3 大重點分析

Google 早前發出正式的活動預告,今次的發布會名為「Launch Night In」,並加入副標題「Your couch is the best seat in the house」,除了預表今次的發布會為網上發布、不需「霸位」之外,更加可能與是次發表的新品陣容有關。

👇👇👇按圖即睇 Google 9 月發布會 3 大重點新品詳情👇👇👇

同場加映:Google 平價親生仔 Pixel 4a

傳聞中今次的 Google 發布會將會一併帶來一部已發布機種的新版本,就是 Pixel 4a 5G。作為久違了的平價 Google 親生仔之一,Pixel 4a 一推出市場已經大獲好評,水貨上周到港更是被即時搶購一空。

同為平價機,究竟 Pixel 4a 與 Apple iPhone SE 相比是哪部較抵玩?以下就為大家提供了參考:

