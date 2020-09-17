【GoPro HERO9 Black】9月初一直有傳GoPro將推出大升級版HERO9，更有流出照片佐證，GoPro官方亦於9月17日舉行網上記者會證實，GoPro HERO9 Black除升級5K拍片外，亦有防震技術、影相等8大功能升級！

GoPro HERO9 Black驟眼看與上代分別不大，不過部分元件亦有升級。 【GoPro圖片】

GoPro HERO9 Black運動相機外型與傳聞一樣，相機大小與HERO8相同，上代的雙螢幕在今代HERO9 Black進化雙彩色螢幕（機背為觸控螢幕）， 此外更有部分機體上改進。

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👇🏻👇🏻GoPro HERO9 Black功能上除確定拍攝5K影片、2,000萬像素相片外，更有8大更新功能及技術，更公布香港售價及部分舊型號減價【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻

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