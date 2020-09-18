豐澤 、AVITA網店80款數碼產品劈價　LG家電/Razer電競機抵買推介

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【豐澤/AVITA網店開倉優惠】9月網店優惠陸續來，豐澤網店及Outlet同時舉行開倉及品牌全線減；另外AVITA電腦亦正舉行網店優惠，14吋電腦大減價，推介以上80款數碼產品。

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👇🏻👇🏻 豐澤網店亦同時舉行LG品牌勁賞周，全線LG 4K LCD/LED電視特價，雪櫃、洗衣機及美容機等22款產品以開倉價發售【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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