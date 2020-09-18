【豐澤/AVITA網店開倉優惠】9月網店優惠陸續來，豐澤網店及Outlet同時舉行開倉及品牌全線減；另外AVITA電腦亦正舉行網店優惠，14吋電腦大減價，推介以上80款數碼產品。

👇🏻👇🏻 豐澤網店Outlet即日起舉行開倉，包括Razer 15吋頂級電競Notebook及無線耳機特價，智雲相機穩定器亦是抵買之選，以下提供56款開倉產品【點圖放大睇售價】 👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻 豐澤網店亦同時舉行LG品牌勁賞周，全線LG 4K LCD/LED電視特價，雪櫃、洗衣機及美容機等22款產品以開倉價發售【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻NexstMall網店亦推出AVITA手提電腦優惠，最薄系列Admiror 14"筆電大減近$1800，推介4款減價筆電【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻 本星期最紅：Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE 9月21日正式推出，功能、售價1分鐘睇晒！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE / iPad 8 / iPad Air 詳細功能，即睇

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