女星倪晨曦（Elva Ni）與老公吳嘉釗終於都趕在腹中寶寶出世前，結婚註冊。之前倪晨曦陀B，竟然「疫」市開設一間瑜伽體驗館，做生意有膽色！其實娛樂圈中尚有陸詩韻、楊秀惠、袁彌明、黃婉佩等女星，都是善用互聯網、社交媒體的網上生意達人，如果你都想做吸金KOL或經營網店，或者可以參考她們經歷和心得！

（Instagram@misselvani）

過去不少女星一離開影視圈，憑她們的知名度及名氣去創一番的事業，利用網上平台經營生意，成為商界女強人！近年，不少人看準疫市的好時機，紛紛搞網上小生意，不過創業前最好找多點參考，不妨了解多點她們做生意的心得，以及經營網上生意的注意事項！

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動畫迷想不想要動畫人物的特效濾鏡。其實坊間有不少網民創作一些動畫人物的特效濾鏡，讓動畫迷測驗一下自己是哪位《迪士尼》、《復仇者聯盟》、《宮崎駿》的角色。不過特效濾鏡眾多，要由Story找出美觀而高質的濾鏡，簡直是大海撈針！本文就會推薦25個IG動漫濾鏡，動畫迷必玩！立即打開Instagram的限時動態跟著學！

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