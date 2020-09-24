【Samsung Galaxy S20 FE 發布】在 Note 20、Z Fold 2 相繼發布之後，Samsung 並未有停下新機發表的步伐，在稍早時間又帶來了 Galaxy S20 系列的新作、Galaxy S20 FE。

Galaxy S20 FE 的「FE」乃是「Fan Edition」的簡寫，Samsung 稱他們是收集了大量用戶意見後才設計出此款手機，而在未來更會為不同系列的旗艦加推類似的 Fan Edition，估計價格上仍會比原版稍為下調。

對比起年頭推出的 S20 系列三子，S20 FE 在設計、規格上都作出了若干微調，迎合更大客群之餘又將成本降低，令售價更為親民。

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Samsung Galaxy S20 FE 售價及上市資訊

Samsung Galaxy S20FE 之 5G 版本在美國方面以 699 美元、即約＄5500 港幣的售價推出市場，並在 10 月 2 日起正式開售。S20 FE 對比 S20 系列的最低售價再下調約＄1000 左右，有一定吸引力，不過目前香港市場的定價以及上市日期就尚為待定。

同場加映：香港有售平價 5G 機選擇

Samsung Galaxy S20 FE 的其中一個賣點，就是作為 Samsung 旗艦級 5G 機中最平價的一部進攻中價市場。

不過如果想要 5G 手機也不一定要付出＄5000 以上的價錢，如果對規格需求稍低的用戶，可以考慮其他採用 Qualcomm Snapdragon 765G 處理器的手機，例如這部小米 10 Lite：

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