Sony Xperia 5 II在香港正式推出，這一台小旗艦跟 Xperia 1 II 同樣配備 Photo Pro 及 Cinema Pro 兩款拍攝 App，支援不少 Sony Alpha 相機功能，不過 Xperia 5 II 缺少了 ToF 測距鏡頭，到底對拍攝效果有無大影響？即睇 Sony Xperia 5 II 自拍、背光、室內及夜景等多場景拍攝測試。

Sony Xperia 5 II 配備跟 Xperia 1 II 相同的 3 鏡頭模組，分別為起用 1/1.7 吋 Exmor RS for mobile 感光元件的 1,200 萬像素主鏡頭（f/1.7、視角82 度、OIS），而起用 1/2.55 吋 Exmor RS for mobile 感光元件的 1,200 萬像素超廣角鏡（f/2.2、視角 124 度），以及起用 1/3.4 吋感光元件的 1,200 萬像素 2X 變焦鏡（f/2.4、視角 34 度、OIS）。前鏡頭則為 1/4 感光元件的 800 萬像素（f/2.0、24mm 廣角、1.12µm 像素）自拍鏡。

Sony Xperia 5 II 以 Photo Pro 進行拍攝，可以利用 AI 對人像及動物的眼睛進行自動追焦。（截圖、區慶威攝）

利用 Photo Pro 進行拍攝，可以利用 AI 對人像及動物的眼睛進行自動追焦，而且可以作 20fps 自動對焦/自動曝光的高速連拍，並作每秒 60 次 AF/AE 計算。以下是記者測試Xperia 5 II的自拍、正光、背光、室內及夜景情況質素和效果。

👇👇👇 Sony Xperia 5 II 實拍測試，按圖看拍攝效果👇👇👇

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Sony Xperia 5 II 對比 Xperia 1 II，最明顯的分別除了屏幕大小之外，就是機背缺少了 ToF 鏡頭。ToF 鏡頭是用作測距之用，究竟欠缺了有關硬件，對 Xperia 5 II 的拍攝能力會否有很明顯的影響？記者就特別向 Sony 香港的人員查詢，得到的答覆是，缺少 ToF 鏡頭，在低光情況若果要作連拍，會影響了對焦的速度，不過若果連拍一般使用以日光為主，則沒有任何影響。

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